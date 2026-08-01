Por Miguel Villegas

Llegó después de Beckenbauer y su influencia está en que, cuando nadie creía que aparecería un líbero igual, de tan generoso despliegue, veloz, inteligente, surgió él. Se llama Franco Baresi, es italiano y cuarenta años después de la invención del ‘catenaccio’, él reinventó el puesto de defensa. Fue el líbero –ese último hombre que Valdano bautizó el ‘Hombre de la Cueva’– más decisivo de una selección italiana que, una pena, nunca pudo salir campeón con él de capitán. Estuvo en tres mundiales (muy chico en España 82, líder en Italia 90 y jefe en Estados Unidos 94) y tuvo la fortuna de disputar la final en tierra norteamericana. Falló un penal. Su grandeza estuvo en que todos se quedaron con la imagen de él, señor del área propia.

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Entrevista