Llegó después de Beckenbauer y su influencia está en que, cuando nadie creía que aparecería un líbero igual, de tan generoso despliegue, veloz, inteligente, surgió él. Se llama Franco Baresi, es italiano y cuarenta años después de la invención del ‘catenaccio’, él reinventó el puesto de defensa. Fue el líbero –ese último hombre que Valdano bautizó el ‘Hombre de la Cueva’– más decisivo de una selección italiana que, una pena, nunca pudo salir campeón con él de capitán. Estuvo en tres mundiales (muy chico en España 82, líder en Italia 90 y jefe en Estados Unidos 94) y tuvo la fortuna de disputar la final en tierra norteamericana. Falló un penal. Su grandeza estuvo en que todos se quedaron con la imagen de él, señor del área propia.

Ese hombre llegará a Lima este martes para visitar una de las tantas escuelas de fútbol del AC Milan en el mundo. Tendrá contacto con los lectores de El Comercio. Pero antes habló de su recuerdo de la selección peruana de 1982 y lo que ve del fútbol actual.

Usted estuvo en la lista de la selección de Italia para el Mundial 82 y les tocó enfrentar a Perú en el grupo. Entiendo que casi debuta incluso. ¿Qué jugador peruano le sorprendió?

El jugador que más me impresionó fue Cubillas. Me di cuenta de que tenía grandes cualidades. Fue el jugador más representativo de su selección nacional, un ídolo de su país.

Franco Baresi, leyenda del Milan que enfrentó y venció a Olimpia en la Intercontinental 1990.

Baggio me dijo una vez que Julio César Uribe, el peruano del Cagliari y Udinese, fue un jugador fantástico. ¿Le tocó enfrentarlo?

Sí lo recuerdo. Comenzó en Cagliari con dos goles, y es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol sudamericano. Gran talento, era visible para todos.

¿Qué futbolista peruano hoy podría destacar en el fútbol italiano?

Me viene a la mente Claudio Pizarro. Es un delantero completo, decisivo, con la experiencia suficiente en Europa para enfrentar un campeonato complejo como el italiano.

¿Cuál es el motivo de su visita al Perú?

Iré para ver una de nuestras muchas escuelas de fútbol del AC Milan en el mundo. Me han contado maravillas de la realidad peruana y del trabajo realizado allí.

¿El futbolista nace o se puede educar/formar?

Se nace y se puede formar y educar. El talento natural es tan importante como el conducir a un resultado: no es suficiente por sí mismo para convertirse en un jugador profesional. Igualmente importante es el trabajo, que ha sido la clave del éxito de tantos que han llegado alto sin tener cualidades particulares.

El histórico capitán del AC Milan dejó una carrera irrepetible de 20 temporadas con la camiseta rossonera, tres Champions League, un Mundial con Italia y un legado que convirtió al dorsal 6 en un símbolo eterno del club italiano. | Foto: Tomado de X

¿Qué es ser un líbero? ¿Qué condiciones necesita un chico que quiere jugar en ese puesto?

Un líbero tiene un papel especial: es uno de los dos defensores centrales con la libertad de variar los movimientos ante la defensa, operando del juego hasta la conducción de los movimientos del equipo. Hoy en día ya no se utiliza, pero las características principales de este papel son el liderazgo y la velocidad del pensamiento.

¿El fútbol cambió (velocidad, negocio) para bien o para mal?

Es algo bueno y malo. Bueno porque el ritmo alto crea un gran número de ocasiones, grandes vuelcos de frente y un juego mucho más rápido. Por otra parte, este cierra las puertas a este tipo de jugadores que son más técnicos y menos rápidos, como los antiguos números 10, todo clase y poca carrera.

¿Qué requisitos se necesitan para ser buen capitán?

Tener una buena relación con los compañeros. Ellos necesitan sentirse seguros y representados por su capitán. Debe verse como un guía, una figura de seguridad en cada ocasión.

¿Quién es el mejor defensor del mundo hoy (2015)?

Thiago Silva.

¿Maradona o Messi? ¿Por qué?

Maradona y Messi. Porque cada uno, en su propio fútbol, fue el número uno.

¿Van Basten o Cristiano? ¿Por qué?

¡Van Basten! Porque jugó en Milan…

¿Pelé es el mejor jugador de la historia?

No me gusta elegir a uno. Muchos fueron los mejores, cada uno a su manera.

Usted fue parte de ese Milan increíble de Arrigo Sacchi de los ochenta. ¿Tiene punto de comparación con el Barcelona de Guardiola?

Fue un equipo único. También el Barcelona de Guardiola ha hecho la historia del fútbol como nuestro Milan, entonces yo diría que sí. Dos novedades en dos épocas diversas de la historia del fútbol.

¿Qué explicación en cuanto a lo defensivo le da al 7-1 de Alemania a Brasil?

Todo es cuestión de la mente: con un resultado así, no se puede hablar sobre el juego.

¿Cristiano y Messi harían lo mismo que hacen hoy ante los defensas de su época?

Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién puede decir?

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