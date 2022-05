Lionel Messi suele dejar titulares cuando realiza una entrevista extensa. En esta ocasión, en diálogo con TyC Sports, no fue la excepción: el ariete del PSG habló sobre los abucheos que recibió en el Parque de los Príncipes, el homenaje que le hizo a Diego Maradona en Barcelona, lo que sufrió debido a las secuelas del Covid-19, el Balón de Oro, entre otros temas. Hacemos un compilado con sus mejores declaraciones para que no te pierdas nada de la última entrevista del ‘10′ de la selección argentina.

Messi sobre el Covid-19

La familia de Lionel Messi sufrió con el Covid-19 durante la pandemia. El jugador argentino y su núcleo cercano contrajo la enfermedad que le ha dejado secuelas importantes: “La pasé muy mal. Me dejó secuelas en los pulmones. Casi que no podía correr después de recuperarme”.

Messi reveló en TyC Sports que la pasó muy mal con el Covid-19 pic.twitter.com/rptNny7G3R — Diario Olé (@DiarioOle) May 30, 2022

El argentino lamentó los abucheos

“En París, cuando pasó que me silbaron, pregunté si lo habían visto los nenes. No me gustó que estuvieran mis hijos, que pasaran por eso, pero medio como que la dejaron pasar. No entendieron nada”, afirmó.

“Fue nuevo para mí, una situación diferente. Nunca me había pasado. De hecho, en Barcelona era todo lo contrario. Pero es entendible la situación y el enojo de la gente, por el equipo que teníamos para ganar la Champions”.

Como se recuerda, Messi en Barcelona siempre fue tratado como una eminencia. Esto cambió esta temporada en la cancha del PSG, puesto que luego de ser eliminados de la Champions League frente al Real Madrid, el clima se volvió hostil y atacaron al argentino por su bajo rendimiento.

¿Cómo surgió el homenaje a Maradona?

“La noche anterior pensaba: ‘Tengo que hacer algo para Diego’. Subí al museo, había una puerta que siempre estaba cerrada pero ese día estaba abierta. Y ahí estaba, arriba de una silla, la 10 de Diego en Newell’s. Ni me acordaba que la tenía. Dije: ‘Listo, es esta’”

El homenaje de Messi a Diego Maradona cuando jugaba en Barcelona / ALBERT GEA

¿El candidato de Messi al Balón de Oro?

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions League, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, aseguró Messi.

Para Messi, el Balón de Oro es para Benzema / GABRIEL BOUYS

Leo le respondió a Lewandowski

MESSI Y LAS DECLARACIONES DE LEWANDOWSKI: "Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa". pic.twitter.com/qInT1jOFdk — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

La selección argentina como grupo

“Me siento cómodo, cuando nos juntamos fluye. Cada uno sabe su rol y qué debe hacer en la cancha para intentar ganar. Sea más lindo, más feo... Obvio que me gusta jugar bien y tener la pelota, pero si no se puede y tenemos que hacer lo otro, estamos preparados. Cuando la selección tiene la pelota, juega bien. Y tiene claro cuando no tiene la pelota”.

“Este es un grupo que juega cada partido como una final y prepara los partidos muy bien como el cuerpo técnico. Este equipo sabe a lo que juega y qué debe hacer en cada momento del partido. Siendo un plantel joven no es fácil. Es una Selección que le puede pelear a cualquiera. No significa que somos candidatos, pero sí que le vamos a pelear a cualquiera. El equipo tiene las cosas claras”.

Messi se refirió al sorteo del Mundial Qatar 2022

“El sorteo lo vi desde mi casa. Obviamente que no hay rivales fáciles. Lo sabemos por experiencia. El Mundial pasado celebrábamos el grupo y nos terminamos complicando. México es una selección que siempre nos complicó, juega bien, tiene la idea clarísima, con un entrenador que nos conoce muy bien. Va a ser difícil como contra Polonia. A priori por nombre preferí que las selecciones de menos nombre nos toquen más adelante”.

“Francia es impresionante. Terminó siendo campeona. El golpe de la Eurocopa lo hizo crecer como equipo. Para este Mundial va a ser de nuevo candidata”.

Messi: “Veo difícil llegar al 2026″

La selección argentina disputará el Mundial Qatar 2022 con la ilusión de poder obtener su tercera Copa del Mundo. Con un grupo compenetrado y un Messi más líder que nunca, los dirigidos por Scaloni tratarán de conseguir un trofeo más para sus vitrinas.

No obstante, Messi ya piensa en el futuro: “No sé que va a pasar después del Mundial. Sinceramente, me parece muy difícil llegar al 2026. A veces ya me matan con que corro muy poco”, afirmó.