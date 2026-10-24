El protagonista de esta historia es Leonel Jaime, el futbolista argentino que se incorporó a Peñarol hace tres meses y quedó en el centro de una escena que generó debate en el fútbol uruguayo. Durante el partido ante Juventud de Las Piedras, decidió detener un ataque de su propio equipo para que atendieran a un rival que estaba tendido en el césped. La reacción de algunos hinchas y compañeros terminó por quebrarlo emocionalmente.

La acción ocurrió alrededor de los 30 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro todavía estaba 0-0. Después de un choque con Ignacio Alegre, Kevin Rolón, jugador de Juventud, quedó en el suelo con evidentes muestras de dolor. El árbitro Andrés Matonte permitió que el juego continuara y la pelota llegó a los pies de Jaime, quien tenía espacio para avanzar y generar una ocasión de peligro para el conjunto aurinegro.

Sin embargo, el argentino optó por detener la jugada y enviar el balón fuera del campo para facilitar la atención médica de su rival. Su decisión, que priorizó el estado físico del futbolista de Juventud por encima de la posibilidad de continuar el ataque, provocó una reacción inesperada: desde las tribunas comenzaron a escucharse silbidos y algunos de sus propios compañeros se acercaron para recriminarle lo ocurrido. Entre ellos estuvieron Javier Cabrera e Ignacio Fernández, según reportes de la prensa uruguaya.

¡TREMENDA IMAGEN EN EL CENTENARIO! Leo Jaime frenó un ataque de Peñarol para que atiendan a un jugador de Juventud y el argentino terminó llorando por los silbidos y la reprobación de sus compañeros. 📺 ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/gUSBk8lSrz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

Las cámaras de la transmisión captaron después a Jaime visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos y la mirada hacia el suelo. El joven no pudo contener el llanto tras los abucheos y los reproches que recibió en pleno partido. Pese al difícil momento, permaneció en el campo y continuó jugando. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y abrieron una discusión sobre el juego limpio y la presión por conseguir resultados.

El encuentro terminó 0-0, en una jornada en la que Peñarol buscaba recuperarse de su derrota anterior y sumar en la recta final del Torneo Clausura uruguayo. Jaime, que pertenece a River Plate y juega cedido en el conjunto de Montevideo, pasó así de protagonizar una acción de deportividad a convertirse en el centro de una polémica. Su gesto recibió numerosas muestras de apoyo en redes sociales, donde aficionados cuestionaron la reacción de quienes lo abuchearon por ayudar a un rival.

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