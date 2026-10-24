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Resumen

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Por Marco Quilca León

El protagonista de esta historia es Leonel Jaime, el futbolista argentino que se incorporó a Peñarol hace tres meses y quedó en el centro de una escena que generó debate en el fútbol uruguayo. Durante el partido ante Juventud de Las Piedras, decidió detener un ataque de su propio equipo para que atendieran a un rival que estaba tendido en el césped. La reacción de algunos hinchas y compañeros terminó por quebrarlo emocionalmente.

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