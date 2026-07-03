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Resumen

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La tecnología con la que FIFA explicó el polémico gol anulado ante Portugal.
La tecnología con la que FIFA explicó el polémico gol anulado ante Portugal.
Por Marco Quilca León

Croacia ya festejaba el empate cuando el estadio quedó en silencio. En la última jugada del partido ante Portugal, por los octavos de final del Mundial 2026, el balón terminó en la red y parecía prolongar la eliminatoria. Sin embargo, tras una revisión del VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego. La decisión desató una ola de protestas porque las repeticiones televisivas no mostraban con claridad el momento exacto del contacto. Horas después, la FIFA publicó la explicación oficial: el protagonista oculto había sido un diminuto sensor instalado dentro del balón, capaz de detectar un toque prácticamente imposible de percibir a simple vista.

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