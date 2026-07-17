Jude Bellingham elogió a Lionel Messi tras la eliminación de Inglaterra: "Es increíble". Foto: @espnargentina
Jude Bellingham elogió a Lionel Messi tras la eliminación de Inglaterra: "Es increíble". Foto: @espnargentina
Por Redacción EC

Luego de la derrota de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, Jude Bellingham tuvo palabras de reconocimiento para la Albiceleste y, especialmente, para Lionel Messi, a quien calificó como un futbolista “increíble”.

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