Luego de la derrota de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, Jude Bellingham tuvo palabras de reconocimiento para la Albiceleste y, especialmente, para Lionel Messi, a quien calificó como un futbolista “increíble”.
Luego de la derrota de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, Jude Bellingham tuvo palabras de reconocimiento para la Albiceleste y, especialmente, para Lionel Messi, a quien calificó como un futbolista “increíble”.
El mediocampista inglés admitió la superioridad del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y deseó éxito a Argentina en la final frente a España.
Bellingham destacó la calidad de Argentina
Tras el encuentro, el volante inglés reconoció que su equipo pasó gran parte del partido defendiendo ante el dominio argentino.
“Argentina tiene jugadores de mucha calidad y nosotros solo defendimos. Les deseo mucha suerte para la final, fue un placer jugar contra Lionel Messi, es increíble”, dijo el inglés.