Luego de la derrota de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, Jude Bellingham tuvo palabras de reconocimiento para la Albiceleste y, especialmente, para Lionel Messi, a quien calificó como un futbolista “increíble”.

El mediocampista inglés admitió la superioridad del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y deseó éxito a Argentina en la final frente a España.

El delantero argentino Lionel Messi (número 10) y el centrocampista inglés Jude Bellingham (número 10) discuten durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Bellingham destacó la calidad de Argentina

Tras el encuentro, el volante inglés reconoció que su equipo pasó gran parte del partido defendiendo ante el dominio argentino.

“Argentina tiene jugadores de mucha calidad y nosotros solo defendimos. Les deseo mucha suerte para la final, fue un placer jugar contra Lionel Messi, es increíble”, dijo el inglés.

Con la victoria sobre Inglaterra, la Selección Argentina aseguró su clasificación a la final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato frente a España.

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