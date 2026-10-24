El delantero argentino se disculpó con la afición ‘colchonera’ por sus declaraciones durante el Mundial 2026, donde expresó que se quería marchar del club.
El delantero argentino se disculpó con la afición ‘colchonera’ por sus declaraciones durante el Mundial 2026, donde expresó que se quería marchar del club.
Por Redacción EC

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se disculpó este sábado por sus palabras durante el Mundial 2026 en las que manifestó su deseo de salir del Atlético de Madrid.

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