El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se disculpó este sábado por sus palabras durante el Mundial 2026 en las que manifestó su deseo de salir del Atlético de Madrid.

La Araña había deseado su marcha del club colchonero el 22 de junio, durante su participación con Argentina en el Mundial, aunque sin especificar entonces qué destino tenía en mente.

“Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, afirmó entonces.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, la verdad es que fueron una equivocación por mi parte tanto en las formas como por el momento”, dijo Julián a Movistar+ tras la victoria 1-0 contra el Deportivo de La Coruña, donde él anotó el único tanto.

“Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me habría enojado y más por como me han bancado y me han apoyado siempre en todos estos años”, añadió la Araña.

El delantero argentino afirmó que ahora tiene enfocarse en trabajar con su equipo.

“De a poco me voy sintiendo bien, agradezco a todos mis compañeros porque me han apoyado mucho”, añadió.

“Estoy trabajando para mejorar. Me siento mejor. En estos últimos partidos me he encontrado mejor tanto físicamente como con la pelota”, aseguró el delantero del Atlético.