Argentina registró el pasado miércoles 368 muertos por coronavirus en un día, la mayor cifra de este 2021. El mundo del fútbol del país no es ajeno al duro momento, luego de que se confirme que el ‘Bujo’ Manuel Valdez, histórico ‘chamán’ de Estudiantes de la Plata, dio positivo.

Según reveló la familia, Manuel se encuentra internado luego de que el cuadro por COVID-19 que vivió se agrave. Diversas figuras del fútbol le desearon una pronta recuperación, entre ellas, Juan Sebastián Verón.

La ‘Brujita’ fue el encargado de llevarlo al cuadro ‘pincharrata’, en el que colaboró en el camino hacia el título de la Copa Libertadores 2009.

“Mucha fuerza Manu querido. Te acompañamos en esta...como nos acompañaste en muchas otras”, escribió Verón en una historia de Instagram.

Valdez trabajó en varios equipos del fútbol argnetino hasta llegar a la Selección Argentina. Sus presencias más importantes se dieron en la victoria 3-0 ante Ecuador en Quito, donde Lionel Messi convirtió un ‘hat trick’ rumbo a la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“Ya estoy acostumbrado, brujo no soy, nací así, no lo elegí. Rezo por dentro y hago mis cosas cuando están jugando. Yo ayudo, ellos hacen los goles. Trabajo con energía, no con animales o velas, nada de eso”, respondió alguna vez Valdez tras ser preguntado sobre su profesión.

Juan Sebasitán Verón publicó un mensaje para el 'Brujo' Valdez luego de que este de positivo a coronavirus. (Captura: Instagram)