El fútbol islandés está de luto. El arquero Ingvar Jónsson falleció a los 37 años, luego de luchar contra un cáncer que le fue diagnosticado a inicios de la temporada 2026. La noticia fue confirmada por el Víkingur, club en el que militaba desde febrero de 2020 y que expresó sus condolencias a través de un comunicado en sus redes sociales.

El guardameta, que todavía se encontraba en actividad profesional, murió el miércoles 25 de noviembre acompañado por sus seres más cercanos. Su fallecimiento generó pesar entre los integrantes de la institución y los aficionados del equipo islandés.

El Vikingur confirma la muerte de Ingvar Jónsson: el arquero perdió la vida tras luchar contra el cáncer. Foto: Vikingur

“Con profundo pesar y gran tristeza, comunicamos que nuestro querido amigo y compañero Ingvar Jónsson, portero del Víkingur, falleció el miércoles 25 de noviembre, en brazos de sus seres más cercanos. El club y todos los aficionados del Víkingur están junto a su familia y sus seres queridos. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias”, señaló la institución en su comunicado.

¿Quién fue Ingvar Jónsson, arquero que falleció a los 37 años?

Ingvar Jónsson desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol islandés y defendió la camiseta del Víkingur desde febrero de 2020, cuando llegó como agente libre procedente del Viborg de Dinamarca.

A lo largo de su trayectoria, consiguió importantes reconocimientos en el fútbol de su país. Fue cinco veces campeón de la Liga islandesa, levantó tres títulos de Copa y conquistó otras tres Supercopas.

Su último partido como futbolista profesional se disputó en mayo de 2026. Semanas después, recibió el diagnóstico de cáncer que terminó marcando sus últimos meses de vida.

Jónsson también tuvo participación en la selección nacional de Islandia. Hace una década, integró la convocatoria del equipo que disputó la Eurocopa 2016, torneo en el que el combinado islandés sorprendió al alcanzar los cuartos de final.

Aunque formó parte de aquella histórica delegación, el guardameta no llegó a disputar minutos durante la competición.

El Vikingur confirma la muerte de Ingvar Jónsson: el arquero perdió la vida tras luchar contra el cáncer. Foto: Vikingur

En total, acumuló ocho partidos internacionales con Islandia y dejó de integrar la selección en junio de 2022.

El fútbol islandés despide a Ingvar Jónsson

La muerte del arquero representa una pérdida para el Víkingur, institución con la que compartió sus últimos años como profesional y donde consiguió varios de sus principales títulos.

Su fallecimiento, ocurrido menos de seis meses después de su último encuentro oficial, generó muestras de pesar en el entorno del fútbol islandés.

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