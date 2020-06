A Álvaro lo conocí hace cinco años en un salón de clases de Madrid. Él tenía 25 años; yo 28. Él venía de culminar sus estudios de publicidad en una universidad de Madrid; y yo, al igual que él, me aventuraba a estudiar una maestría en España. Siempre nos sentábamos muy cerca el uno del otro, pero en dos semanas nunca habíamos conversado de fútbol hasta que llegó el inicio de las Eliminatorias para Rusia 2018: Perú perdía contra Colombia en Barranquilla y posteriormente caíamos también frente a Chile en El Nacional. Como era de esperarse, al igual que millones de peruanos en ese momento, yo llegaba molesto y fastidiado mientras que él (sorpresivamente) me preguntaba por la actualidad de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Cristian Benavente.

No fue hasta ese entonces que pude notar Álvaro sabía bastante de fútbol, pero nunca pensé (hasta una confesión de un par de meses después) que había jugado en menores del Real Madrid. “Y con quienes jugaste en menores”, le pregunté la primera vez con un grupo de amigos, a lo que nos respondió que con Thiago Alcántara, Marc Bartra, Sergio Canales y Koke en Selección de menores de España, como con Lucas Vásquez, Dani Carbajal, Álvaro Morata, Pablo Sarabia y Rodrigo Moreno cuando jugaba hace más de una década en las canteras madridistas.

-El pasado futbolístico y los estudios-

Álvaro era capitán de la Selección de España Sub17 que goleó (4-0) a Francia y se llevó el título de Europa del 2008, en un torneo disputado en Turquía. En esa época, él levantaba el trofeo y se erigía como una de las mayores promesas del Madrid como de su país. Y, sin embargo, nunca pudo llegar al primer equipo. No fue por indisciplinas ni lesiones, sino por una serie de condicionantes que no permitieron su despegue futbolístico en la profesional: cuando era su turno de llegar al Castilla, al igual que en el caso de Benavente como otros cuatro jugadores de la cantera, le tocó ir al Real Madrid C. “A partir de ahí, para alguien de 19 años que le han mostrado todo el camino, anímicamente te revienta, en especial cuando apuestan por jugadores en tu posición”, confiesa ya alejado de los campos de juegos, entre la profesión de técnico como de publicista.

Luego del Madrid, Álvaro probó suerte en el Levante y en Alemania, pero nunca dejando de lado los estudios. “Cuando veo lo de Alemania, me quedaba un año de carrera. Volví a España para jugar en una ligar inferior para poder compaginar los estudios con el fútbol. Siempre he estado estudiando. El 10% de los futbolistas en España ha estado en la universidad, pero de mí lado, me queda claro si no hubiese estado con los estudios, fácil tendría otra suerte”, asegura.

-El presente en la actualidad-

Hoy Álvaro, como hemos dicho antes, siempre compagina el deporte con su profesión de publicista. “Hace un tiempo me ofrecieron entrenar a un equipo femenino y me gustó. Luego el director de la cantera del Real Madrid, que había sido mi entrenador durante cuatro años, me ofrece un puesto de segundo entrenador en el Alevín B, luego llegué a ser primer entrenador del Alevín y ahora subiré otra categoría más en las menores del club”, confiesa.

Y, claro, además de ello dando charlas a menores de menores explicando su experiencia. “Yo estaba como tú, incluso mejor con un contrato con Adidas, pero hay que tener un plan B en esta vida”.

En el caso del fútbol, como otros deportes, el mensaje es claro: en una profesión tan corta siempre es necesario ver que hay al otro lado. Y ese es el estudio. Puedes tener todas las cualidades para ser un jugador de primer nivel, pero el camino es así: no todos llegan a serlo.

