Fútbol EN VIVO, partidos de hoy domingo 26 de julio: revisa la agenda de los partidos en las ligas del mundo. El partido más importante lo jugará Cristiano Ronaldo y la Juventus, quienes podrían salir campeones en la Serie A de Italia.

Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de julio

Kasimpasa vs. Istanbul Basaksehir | 9:00 am

Superliga Turca - WIN Sports

Crystal Palace vs. Tottenham | 10:00 am

Premier League - Espn Play

Arsenal vs. Watford | 10:00 am

Premier League - ESPN PLAY

Newcastle vs. Liverpool | 10:00 am

Premier League - ESPN

Manchester City vs. Norwich | 10:00 am

Premier League - ESPN 2

Everton vs. Bournemouth | 10:00 am

Premier League - Espn Play

Leicester City vs. Manchester United | 10:00 am

Premier League - ESPN 3

Bologna vs. US Lecce | 10:15 am

Serie A - FOX Sports, ESPN PLAY

AS Roma vs. Fiorentina | 12:30 pm

Serie A - ESPN PLAY

Cagliari vs. Udinese | 12:30 pm

Serie A - FOX Sports, ESPN

Hellas Verona vs. Lazio | 12:30 pm

Serie A - ESPN 2, RAI

América MG vs. Atlético Mineiro | 2:00 pm

Mineiro - Globo Internacional

Juventus vs. Sampdoria | 2:45 pm

Serie A - ESPN 2, RAI

Toronto FC vs. New York City | 7:30 pm

MLS - ESPN

Sporting KC vs. Vancouver Whitecaps | 10:00 pm

MLS - ESPN

MÁS EN DEPORTES

VIDEO RECOMENDADO

España: la historia detrás del polémico fichaje de Luis Figo al Real Madrid | VIDEO