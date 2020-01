Este viernes 24 de enero del 2020 puedes seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, viernes 24 de enero, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

HORARIOS Y CANALES PARA VER FÚTBOL EN VIVO

España – Liga Santander

15:00 | Osasuna vs. Levante | Sky HD, Blue To Go

Itala - Serie A

14:45 | Brescia vs. Milan | ESPN Sur, ESPN Play

Alemania – Bundesliga

14:30 | Borussia Dortmund vs. Colonia | FOX Sports 2

Francia – Ligue 1

14:45 | Niza vs. Rennes | DANZ, Canal+ Sport

Inglaterra – FA Cup

15:00 | Queen Park Rangers vs. Sheffield | SporTV 1

15:00 | Northampton vs. Derby Country | DAZN, SporTV 4

Argentina – Superliga Argentina

15:35 | Aldosivi vs. Lanús | TNT Sports

17:40 | Gimnasia La Plata vs. Vélez Sarsfield | FOX Sports Premium

19:45 | Rosario Central vs. Huracán | FOX Sports Premium

19:45 | Unión Santa Fe vs. Argentinos Juniors | TNT Sports

Colombia – Primera A

18:00 | Rionegro Águilas vs. Jaguares de Córdoba

20:05 | Once Caldas vs. Santa Fe

Paraguay – Primera división

16:00 | General Díaz vs. Nacional Asunción

18:15 | Sportivo San Lorezo vs. 12 de Octubre

Preolímpico Sub 23 Tokio 2020

18:00 | Venezuela vs. Ecuador | DirecTV Sports

20:30 | Chile vs. Argentina | DirecTV Sports