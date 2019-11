Este viernes 22 de noviembre del 2019 puedes seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, habrá duelos correspondientes en la Liga Santander con el encuentro entre Levante vs. Mallorca. En la Bundesliga, Borussia Dortmund recibirá a Paderborn; y también comienza una fecha más de la Liga MX, donde Puebla vs. Necaxa y Tijuana vs. León.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, viernes 22 de noviembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

HORARIOS Y CANALES DE TODOS LOS PARTIDOS DE HOY

Liga Santander

15:00 | Levante vs. Mallorca | ESPN

Alemania – Bundesliga

14:30 | Borussia Dortmund vs. Paderborn | DAZN

Francia - Ligue 1

14:45 | PSG vs. Lille | ESPN México

Paraguay – División Profesional

16:00 | General Díaz vs. Sportivo San Lorenzo | Tigo Sports

18:00 | Sol de América vs. Deportivo Santaní | Tigo Sports

Uruguay – Primera División

14:30 | Racing vs. Boston River | GolTV

18:00 | Peñarol vs. Féniz | GolTV

Liga MX

20:00 | Puebla vs. Necaxa | TUDN

22:10 | Tijuana vs. León | TUDN