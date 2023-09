Este domingo 01 de septiembre, Colo Colo vs. U. Católica en vivo online se verán las caras por la fecha 25 del Campeonato Nacional. El Clásico Moderno está programado para iniciar a las 15:00 horas de Chile (13:00 de Perú) desde el Estadio Monumental. El ‘Cacique’ necesita de los puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones, en las últimas cinco jornadas, si bien no ha perdido, dejó ir algunos puntos con tres empates consecutivos. Por su lado, los ‘Cruzados’ se ubican más abajo, en la séptima posición, pero quiere mantenerse al acecho. La transmisión del duelo se puede ver por Estadio TNT Sports, TNT Sports y TNT Spots Go; asimismo, sigue el minuto a minuto a través de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Colo Colo vs U Católica en vivo online, Clásico Moderno, por Campeonato Nacional | VIDEO: Colo Colo