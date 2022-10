PSG vs. Troyes EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 29 de octubre por la Ligue 1 a partir de las 10:00 (hora de Perú y Colombia) y 12:00 (hora de Argentina, Chile y Uruguay). El encuentro se jugará en el Parque de los Príncipes y la transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y Star Plus. En la previa, el DT de PSG, Christophe Galtier, señaló que el tridente Lionel Messi , Neymar y Mbappé continuará en el once titular.

VIDEO RECOMENDADO Messi anotó 2 goles en el triunfo 7-2 del PSG ante M. Haifa. (Video: PSG)