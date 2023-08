Inter Miami vs. Cincinnati online gratis: Messi juega la semifinal de la US Open Cup en el estadio TQL de Ohio, Estados Unidos. Luego de conquistar la Leagues Cup, el Inter de Miami sale en busca de una nueva final bajo las órdenes del ‘Tata’ Martino, pero al frente tiene a uno de los equipos con mejor presente en el fútbol estadounidense. El partido se puede ver por TV y streaming a través de Telemundo TyC Sports CBS Paramount Plus y Peacock.

