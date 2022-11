Manchester United vs. Fulham EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 16 de la Premier League este domingo 13 de noviembre del 2022 desde las 11:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Craven Cottage.

Los ‘Red Devils’ quieren marcharse a la pausa previa al Mundial cerca de la cuarta casilla que otorga un boleto a la próxima edición de la Champions League. Por ahora, el equipo de Erik Ten Hag es quinto con 23 unidades. En tanto, los ‘Cottagers’ puede acercarse a las posiciones de torneos internacionales, en caso sumen tres puntos en casa.

Horario del Manchester United vs. Fulham por Premier League

México – 10:30 a.m.

Perú – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Paraguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

Hay dudas con relación al caso de Cristiano Ronaldo, ausente a mitad de semana por una enfermedad, según Ten Hag. De todos modos, Manchester United posee alternativas para reemplazar al goleador como Anthony Martial o Marcus Rashford. En más, Antony es duda y si no se recupera, Alejandro Garnacho podría tener minutos.

De su lado, Fulham dejó una buena imagen contra Manchester City. El elenco de Londres estuvo cerca de robarse un punto en el Etihad, pero un gol en el minuto final significó una caída por 2-1. Para recibir a los ‘Diablos Rojos’, Marco Silva confiará en Carlos Vinicius, que tiene la difícil tarea de reemplazar al goleador Aleksandar Mitrovic.

Manchester United vs. Fulham: canales de transmisión

Para ver el partido entre Manchester United y Fulham de la Premier League hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en Sudamérica podrás verlo mediante las señales de ESPN.

¿Dónde ver online el partido Manchester United vs. Fulham por Premier League?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Manchester United y Fulham de la Premier League hay cuatro señales disponibles. Si te encuentras en España podrás seguirlo en DAZN y Movistar Plus. Si estás en México puedes sintonizarlo en Paramount Plus. Si vives en Sudamérica está disponible la señal de Star Plus.

Manchester United vs. Fulham: posibles alineaciones del partido

Manchester United: De Gea; Malacia, Lindelof, Martínez, Shaw, Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Rashford, Martial.

Fulham: Leno; Decordova-Reid, Diop, Ream, Robinson, Cairney, Palinha, Wilson, Pereira, Willian, Vinicius.

¿Dónde jugarán Manchester United vs. Fulham por Premier League?