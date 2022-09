River Plate vs. San Lorenzo en vivo vía ESPN Premium: se enfrentan este domingo 18 de septiembre desde la 1:30 p. m. (hora peruana) y 3:30 p. m. (hora argentina) por la jornada 20 de la Liga Profesional. El partido también será transmitido por Star Plus (STAR+), ViX y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto. Las acciones se desarrollarán en el Estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires y el árbitro Patricio Loustau será el encargado de impartir condiciones. En este momento, los ‘Millonarios’ están en el octavo lugar, con 29 puntos; en tanto que el ‘Ciclón’ está en la casilla 11, con 27 unidades.

VIDEO RECOMENDADO Revive el banderazo de los hinchas de River antes del Superclásico ante Boca. (Video: River Plate)