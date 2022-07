Llegó el cierre de amistoso en tierras japonesas. París Saint Germain se enfrentará a Gamba Osaka por el tercer partido dentro de la gira de pretemporada que vienen realizando Japón este lunes 25 de julio desde las 5:00 horas (hora peruana).

Al PSG le queda un último amistoso en Japón, el lunes contra Gamba Osaka y espera cerrarlo con su tercera victoria consecutiva, camino a su preparación para el inicio de temporada.

El conjunto francés llega al duelo ante los de Osaka, tras ganar con facilidad al Urawa Red Diamonds (3-0) en Saitama, logrando su segundo triunfo en dos partidos en su gira de pretemporada en Japón.

Antes de ello, el PSG llegó a derrotar al Kawasaki Frontale (2-1), campeón japonés, el equipo francés mantuvo su ritmo frente al octavo de la J-League.

PSG vs Gamba Osaka: canal de TV y Online

Para ver el partido entre PSG y Gamba Osaka hay más de una opción en los canales de habla hispana. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía ESPN México. Mientras que, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía Star Plus Online.

El equipo de Christophe Galtier está a una semana de su primera gran cita de la temporada, el Trophée des Champions (la Supercopa de Francia), contra Nantes, el 31 de julio en Tel Aviv, y a dos semanas del inicio de la Ligue 1, en Clermont, el 6 de agosto.

PSG vs Gamba Osaka: horarios en el mundo

Perú - 05:00 horas

Colombia - 05:00 horas

Ecuador - 05:00 horas

México - 05:00 horas

Chile - 06:00 horas

Paraguay - 06:00 horas

Uruguay - 07:00 horas

Argentina - 07:00 horas

Un jugador que se volvió pieza fundamental, pero del cual se especuló su retiro del equipo parisino fue Neyamr. Sin embargo, el brasileño despejó rumores y aseguró que quiere seguir en el equipo francés para cumplir su contrato y nadie en el club ha buscado concretar su ida.

“Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido”, aseguró el jugador en unas declaraciones a la prensa francesa

PSG vs. Gamba Osaka: alineaciones probables

PSG: Rico; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Gueye, Vitinha, Mendes; Messi, Kalimuendo, Neymar.

Gamba Osaka: Higashiguchi; Takao, Fukuoka, Miura; Onose, Dawhan, Saito, Kurokawa; Nakamura, Ishige; Suzuki.