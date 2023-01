Por la señal de Star Plus, PSG enfrenta a Angers por una nueva jornada de la Ligue 1 de Francia. Los dirigidos por Galtier buscarán reafirmar su juego con la posible inclusión de Lionel Messi devuelta en el once titular. ¿Podrá hacer dupla con Neymar y borrar el cuestionado rendimiento que ha tenido en sus últimos partidos? No te pierdas el minuto a minuto que El Comercio te llevará, en directo.

