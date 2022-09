A través de la señal de ESPN Premium en vivo, sigue River Plate vs. Banfield ONLINE en partido por la jornada 19 de la Liga Profesional Argentina este miércoles 14 de septiembre del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Monumental. Los ‘Millonarios’ vuelven a la acción después de perder por 1-0 en el Superclásico frente a Boca Juniors en La Bombonera. Luego del resultado adverso, Marcelo Gallardo debe realizar modificaciones en el equipo con la finalidad de recuperar el terreno y no bajarse de la pelea por el campeonato doméstico. Cabe mencionar que también podrás seguir la acción vía STAR Plus (STAR+).

