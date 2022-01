Argentina vs. Colombia EN VIVO ONLINE por las Eliminatorias Qatar 2022 | Se enfrentan este martes 1 de febrero desde las 6:30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 8:30 p. m. (hora argentina) por la fecha 16 en Córdoba. El partido también será transmitido por Caracol TV, Movistar Play y Tigo Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y mejores jugadas al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el árbitro brasileño Raphael Claus será el encargado de impartir justicia. En este momento, Argentina está en el segundo lugar de la tabla de posiciones (ya clasificada al Mundial) con 32 puntos; en tanto que Colombia se encuentra en la sexta casilla con 17 unidades, a dos de Uruguay, que es quinto y ocupa la zona de repechaje.

¿En qué canal ver Argentina vs. Colombia?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: Movistar Play

España: #Vamos

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Venezuela: TLT Play

¿A qué hora juega Argentina vs. Colombia?

Estados Unidos – 3.30 p. m. hora de Los Ángeles

México – 5.30 p. m.

Estados Unidos – 5.30 p. m. hora de Texas

Perú – 6.30 p. m.

Ecuador – 6.30 p. m.

Colombia – 6.30 p. m.

Estados Unidos – 6.30 p. m. hora de Miami

Bolivia – 7.30 p. m.

Venezuela – 7.30 p. m.

Uruguay – 8.30 p. m.

Paraguay – 8.30 p. m.

Argentina – 8.30 p. m.

Brasil – 8.30 p. m.

Chile – 8.30 p. m.

Inglaterra - 11.30 p. m.

España – 12.30 a. m. (miércoles 2 de febrero)

Italia – 12.30 a. m. (miércoles 2 de febrero)

El combinado argentino sigue a paso firme en este proceso clasificatorio y no tuvo problemas en vencer a Chile, de visita, en la última fecha. Ángel Di María, quien fue capitán ante la ausencia de Lionel Messi, y Lautaro Martínez anotaron en el mencionado encuentro y volverán a ser titulares en la jornada venidera.

No obstante, no todo fue alegría para el plantel ‘Albiceleste’, dado que algunos jugadores estarán ausentes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico acumularon su segunda tarjeta amarilla frente a la ‘Roja’ y tendrán que cumplir una fecha de suspensión.

Por otro lado, la selección de Argentina recibió buenas noticias respecto a las bajas por enfermedad (COVID-19). El entrenador Lionel Scaloni, Lucas Ocampos y Maximiliano Meza se reincorporan, luego de dar negativo; mientras que Guido Rodríguez finalmente se recuperó y se une a la concentración. Solo Lucas Martínez Quarta seguirá al margen, tras seguir dando positivo.

En tienda contraria, la selección de Colombia sigue en medio de una crisis deportiva importante, la cual se agravó con la derrota 0-1, en casa, contra Perú. A pesar de contar con la presencia de sus mejores estrellas en ofensiva, el cuadro de Reinado Rueda sigue sin encontrar el gol y ya lleva seis duelos en Eliminatorias sin inflar las redes.

La última vez que los ‘Cafeteros’ celebraron anotaciones en las clasificatorias fue en el 3-1 sobre Chile, en Barranquilla (9 de septiembre del 2021). Aquella vez, Miguel Borja consiguió un doblete y Luis Díaz selló la victoria. Precisamente, la dupla volvería a coincidir en el once titular ante Argentina, acompañados de James Rodríguez en la creación y Juan Cuadrado en una función netamente ofensiva.

Argentina vs. Colombia: historial de partidos

Los 10 últimos partidos Argentina vs. Colombia han dejando estadísticas favorables para los ‘Albicelestes’: ganaron en tres ocasiones y celebraron otras dos veces en la ronda de penales, tras igualar en tiempo reglamentario (Copa América). En tanto, los ‘Cafeteros’ solo se impusieron una vez en ese periodo de enfrentamientos.

06-07-2021: Argentina 1-1 (penales 3-2) Colombia - Copa América

08-06-2021: Colombia 2-2 Argentina - Eliminatorias

15-06-2019: Argentina 0-2 Colombia - Copa América

11-09-2018: Colombia 0-0 Argentina - Amistoso

15-11-2016: Argentina 3-0 Colombia - Eliminatorias

17-11-2015: Colombia 0-1 Argentina - Eliminatorias

26-06-2015: Argentina 0-0 (penales 5-4) Colombia - Copa América

07-06-2013: Argentina 0-0 Colombia - Eliminatorias

15-11-2011: Colombia 1-2 Argentina - Eliminatorias

06-07-2011: Argentina 0-0 Colombia - Copa América

Argentina vs. Colombia: posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Nicolás González o Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Oscar Murillo o William Tesillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

