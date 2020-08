América vs. Tijuana EN VIVO y EN DIRECTO juegan en el estadio Azteca por la jornada 2 del Apertura 2020 Liga MX. Las ‘Águilas’ del América y los ‘Xoloitzcuintles’ del Tijuana debutaron en el nuevo torneo con sendos triunfos y buscarán confirmar ese buen inicio. Sigue el MINUTO A MINUTO.

América vs. Tijuana: posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Cáceres, Luis Reyes; Córdova, González, Richard Sánchez; Henry, Viñas y Roger Martínez.

Tijuana: Orozco; Gómez, Guzmán, Barbieri, Colula; Balanta; Bolaños, López, Aboagye, Castillo y Nahuelpán.

América vs. Tijuana: Horarios

Países Hora Perú 9:00 p. m. Ecuador 9:00 p. m. México 9:00 p. m. Colombia 9:00 p. m. Estados Unidos 9:00 p. m. Argentina 11:00 p. m. Chile 10:00 p. m. Paraguay 11:00 p. m. Uruguay 11:00 p. m. Brasil 12:00 a. m. (domingo) España 4:00 a. m. (domingo) Venezuela 10:00 p. m. Bolivia 10:00 p. m. Costa Rica 8:00 p. m. Honduras 8:00 p. m.

América vs. Tijuana: canales

México: 21:00 / TUDN y Canal 5

21:00 / TUDN y Canal 5 Perú: 21:00 / ESPN y TUDN

21:00 / ESPN y TUDN Colombia: 21:00 / ESPN y TUDN

21:00 / ESPN y TUDN Ecuador: 21:00 / ESPN y TUDN

21:00 / ESPN y TUDN Argentina: 23:00 / ESPN y TUDN

23:00 / ESPN y TUDN Chile: 23:00 / ESPN y TUDN

23:00 / ESPN y TUDN Estados Unidos: 19:00 PT / ESPN y TUDN

Sky Sports en México Canales TV Sky Sports 1 Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD) Sky Sports 2 Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) Sky Sports 3 Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD)

América vs. Tijuana: Pronósticos

Guede y sus ‘Xolos’ cumplieron con las expectativas en el inicio del torneo. Sin haber tenido partidos de fogueo, vencieron 3-1 al Atlas con un futbol vertical y ofensivo en el que lucieron el atacante ecuatoriano Miler Bolaños y varios jóvenes mexicanos.

“Mi gran duda a la hora de enfrentar estos tres o cuatro primeros partidos es ver si aguantaremos el ritmo de los 90 minutos sin haber jugado amistosos contra rivales que jugaron dos o tres”, admitió Guede.

Aun con esa reserva, el entrenador hispano-argentino se ha ganado pronto un muy buen crédito porque en su primera experiencia en el fútbol mexicano (Apertura-2019 y Clausura-2020) hizo del modesto Morelia un equipo combativo a partir de un buen trato de pelota.

El América por su lado tuvo una pretemporada de cuatro partidos; en dos de ellos perdió con cuatro goles en contra.

Esas derrotas de las ‘Águilas’ combinadas días después con el debut triunfal de los ‘Xolos’ provocaron que en redes sociales la afición americanista pidiera a Pablo Guede como futuro sucesor de Herrera.

En los últimos meses, el ‘Piojo’ Herrera ha sido muy cuestionado por la afición y la prensa porque su equipo, a pesar de su marcada y constante vocación ofensiva, no practica un juego convincente y dominante como años atrás.

“Son dos o tres gentes tontas que sólo buscan llamar la atención, pero no me ocupa eso, me ocupa jugar bien”, atajó en una entrevista por televisión Herrea, que en junio firmó una renovación de contrato hasta 2024.

El lunes pasado, Herrera se sacudió los comentarios adversos en su partido de la primera jornada del Guard1anes-2020 con un triunfo de 2-1 a domicilio sobre el Pachuca.

El primer gol del América fue obra del joven delantero uruguayo de 22 años Federico Viñas, quien en junio fue comprado en definitiva por las ‘Águilas’ que le ofrecieron un contrato por cuatro años más.

Fuente: AFP

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

España: Real Madrid y Barcelona estrenan las camisetas para la temporada 2020-21 | VIDEO