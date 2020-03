Mientras los economistas intentan pronósticos acerca de los efectos que tendrá la desaceleración china y su impacto en los países productores de materia prima –como Perú–, mal haríamos en pensar que el virus no tendrá consecuencias en el fútbol. Gianni Infantino ya ha anunciado que evalúa suspender los próximos amistosos FIFA, las autoridades sanitarias inglesas sostienen que, en caso de que el coronavirus alcance el nivel de pandemia, el Reino Unido suspenderá toda actividad deportiva por dos meses, a la vez que Japón ha pospuesto todos los partidos de la J-League hasta fines de marzo. En China hay ciudades enteras en cuarentena, en Francia se han prohibido las concentraciones de más de 5.000 personas y en Italia se juegan los partidos de fútbol a puerta cerrada. Pensar el fútbol como una esfera aislada del mundo al cual expresa es un error recurrente.

En el Perú, como siempre, se percibe una calma chicha, mientras se instala cierta idea de que en estas latitudes “hasta la gripe se acojuda”. Pero un país con las carencias en infraestructura sanitaria que tiene el Perú, en el que la tuberculosis, la tifoidea, el dengue y la malaria son problemas no superados, cobijarse en una broma centenaria parece irresponsable. Hace poco el fútbol nos mostró la profundidad del problema con el fatídico accidente de Juan Pablo Vergara en Puno, pero basta leer las páginas locales y regionales de cualquier diario para saber la magnitud de esta situación.

Tanto el deporte como la educación pública son algunos de los sectores en los que el déficit higiénico es grotesco. Los baños de colegios y estadios son focos infecciosos e incubadoras potenciales de enfermedades nuevas. En el caso del fútbol, la insalubridad está totalmente asumida desde el costumbrismo y se busca sortear con bromas y resignación. Pero en algunos casos el bochorno se convierte en titular. Pasó cuando el estadio Monumental cobijó la final de la Libertadores y los hinchas de Flamengo y River Plate tomaron Ate. Los videos indignados de los aficionados brasileños mostraban en redes lo que para el fanático crema es cada domingo: sanitarios destruidos, sin agua ni desagüe; pisos asquerosos; y urinarios que apenas merecen tal nombre. En otras ciudades los servicios son peores, hasta el punto que no califican ni siquiera de letrinas: son apenas vertederos.

Hinchas de Flamengo denunciaron la falta de agua en los baños del Monumental. (23/11/19)

La pregunta para nosotros, luego, no es si el Perú está preparado para lidiar con una posible pandemia (no lo está), sino cuál será el efecto que cumplirán los deportes masivos en su propagación o contención. No se puede descartar un escenario con Eliminatorias suspendidas o, al menos, con tribunas vacías en el primer semestre del año. Lo mejor que podría pasar es que el peligro sea solo susto y las autoridades, en tanto, logren canalizar recursos para que podamos mejorar instalaciones que, al día de hoy, dan pena. El deporte profesional, no se debe olvidar, es básicamente un alarde de salud convertido en entretenimiento, a veces arte.

