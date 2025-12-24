El futbolista alemán Sebastian Hertner falleció tras caer de 70 metros de una aerosilla en un centro de esquí en Žabljak, Montenegro.

Hertner y su esposa, quien resultó herida, se encontraban de vacaciones en el país balcánico.

Según medios alemanes, el futbolista del ETSV Hamburg (club de la quinta división alemana) cayó de una gran altura con un final trágico tras desprenderse uno de los cables de la aerosilla.

La esposa de Hertner quedó atrapada en la silla y sufrió una fractura en la pierna, felizmente pudo ser rescatada por los servicios de emergencia.

Diversos clubes se pronunciaron en redes sociales lamentando la pérdida del futbolista, entre ellos Stuttgart, en donde se mantuvo seis años.

“El VfB Stuttgart lamenta la pérdida de su ex jugador juvenil Sebastian Hertner, fallecido en un trágico accidente a los 34 años. Sebastian Hertner vistió la camiseta con el anillo rojo en el pecho durante siete años y jugó 65 partidos con el VfB II en la 3.ª división. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, publicó.