La Superliga Europea ha puesto en jaque al fútbol del Viejo Continente y estaría confrontando a doce grandes clubes, entre ellos el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, con los opositores a este proyecto. La UEFA y la FIFA así como las principales ligas y federaciones nacionales han mostrado su rechazo al proyecto.

Ander Herrera es el primer futbolista en acción en posicionarse en contra de la Superliga Europea. A través de su Twitter, el jugador del PSG explicó los motivos de su rechazo a esta competición y recordó a los años que disfrutó el fútbol como un aficionado.

“Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir con los más grandes. Si esta Superliga europea avanza, se acabaron esos sueños”, arranca su mensaje en redes sociales.

Fútbol igualitario

Ander Herrera continúa su mensaje en Twitter apuntando a las ventajas que tendrían los clubes grandes y poderosos sobre “los equipos que no son gigantes”. El centrocampista del PSG pidió cambios en la Champions League que beneficie a todos los clubes por igual sin centrarse en los temas económicos.

“Se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto. Creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta”, finalizó su mensaje compartido en sus redes sociales.

