El fútbol del Reino Unido atraviesa días de luto en plena Navidad tras confirmarse el fallecimiento de Callum McVeigh, joven futbolista de 23 años, víctima de un trágico accidente ocurrido la noche del 24 de diciembre. La noticia, conocida de manera oficial este 26 de diciembre, causó profunda conmoción en el ambiente deportivo, sobre todo en Irlanda del Norte, país del que era natural y donde era considerado una de las promesas más visibles de su generación.

Formado en las divisiones menores del Linfield FC, el club más laureado del fútbol norirlandés, McVeigh dio sus primeros pasos en una institución histórica. En 2019, dejó su nombre registrado al conquistar la Steel and Sons Cup con el Linfield Swifts, el equipo de reserva, torneo de gran tradición en la región que se disputa desde 1895 y que representa un logro clave a nivel juvenil. En aquel plantel compartió vestuario con futbolistas que luego darían el salto al profesionalismo y a la selección, como Dale Taylor y Trai Hume, hoy figura del Sunderland inglés.

Lateral izquierdo de buena técnica y proyección ofensiva, McVeigh continuó su carrera en distintos clubes del circuito local. Pasó por el Portadown FC, etapa marcada por una serie de lesiones que frenaron su continuidad, y luego defendió las camisetas del Ards y del Knockbreda, donde logró recuperar sensaciones y mostrar nuevamente su talento.

Linfield FC is deeply saddened to learn of the passing of former player Callum McVeigh, who passed away yesterday at only 23 years of age.



Callum was a valued member of the Linfield Swifts side that lifted the Steel & Sons Cup in 2019, before progressing into senior football…

Hace apenas un mes, se había incorporado al Killyleagh Youth Club, que terminó siendo el último equipo de su carrera. El impacto de su fallecimiento se amplificó por el contexto: la confirmación de la noticia llegó en Boxing Day, jornada emblemática para el fútbol británico, cuando todas las ligas entran en acción tras la Navidad.

Fuera de las canchas, McVeigh también era reconocido por su vínculo con la cultura local. Integraba la Inch Flute Band, agrupación de música tradicional con fuerte arraigo en el condado de Down, faceta que reflejaba su cercanía con la comunidad que hoy lo despide entre mensajes de dolor y homenaje.