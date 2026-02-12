Futbolistas de 2 de Mayo se comunicaban en Guaraní con su entrenador para no revelar su estrategia en Matute por Copa Libertadores | VIDEO

El modesto club paraguayo 2 de Mayo protagonizó una de las mayores sorpresas en la Copa Libertadores 2026 al eliminar a Alianza Lima en la fase 1 del torneo, venciendo 2-1 en el global y avanzando a la siguiente fase del certamen continental. Más allá del resultado en sí, el equipo guaraní llamó la atención por una estrategia poco común que quedó registrada durante el partido de vuelta jugado en Matute y que se viralizó en las redes sociales y en la transmisión televisiva.

Durante la pausa de rehidratación en el segundo tiempo, cuando el partido estaba por definirse, las cámaras captaron a los jugadores y al cuerpo técnico de 2 de Mayo comunicándose entre ellos en idioma guaraní, una lengua indígena paraguaya, para darse instrucciones y organizarse en momentos clave del encuentro. Este gesto, además de ser una muestra de su identidad cultural, fue interpretado por muchos como una forma de mantener la comunicación táctica fuera del alcance de Alianza Lima y del resto del público.

La eliminación de Alianza Lima también estuvo marcada por errores y decisiones claves dentro del campo. El partido se complicó para los íntimos después de que se les sancionara un penal debido a una falta dentro del área, el cual fue convertido por Brahian Ayala para 2 de Mayo y significó el empate 1-1 que terminó definiendo la serie a favor de los paraguayos. Aunque Alianza tuvo algunas oportunidades, incluido un disparo desde los doce pasos fallado por Eryc Castillo, no logró revertir el marcador global.

🇵🇾😳 MOMENTO INÉDITO EN LA COPA LIBERTADORES 🏆⚽️



Durante el partido Alianza Lima 🇵🇪 vs Sportivo 2 de Mayo 🇵🇾 ocurrió un hecho insólito en la pausa de hidratación.



Mientras el entrenador argentino daba indicaciones en castellano a los jugadores del equipo peruano, en el equipo… pic.twitter.com/t2XIxlVzzF — oss (@jradoss) February 12, 2026

Tras la histórica clasificación, el club guaraní celebró en sus redes sociales y subrayó su logro continental con un mensaje visual que destacaba el triunfo ante el club peruano, acompañándolo de un mensaje que señalaba “¡Este Gallo es de Paraguay!” y la presencia de su mascota con gesto de triunfo. La proeza de 2 de Mayo, en su primera participación en la Libertadores, sigue generando repercusiones mientras preparan su siguiente duelo en la competición.