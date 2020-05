Real Madrid no olvida a Pogba. El interés por el campeón mundial con Francia ha disminuido, pero el golpe del próximo mercado de fichajes lo valoriza en 80 millones de euros y esta es una clara diferencia a los 200 millones que se pedía por el jugador el pasado verano, aunque en Manchester United tenían poca disposición a negociar.

Este cambio en el precio permite que Real Madrid no descarte por completo su fichaje. Zidane lo recibiría con los brazos abiertos. Eso sí, las operaciones entre Manchester United y Real Madrid muestran un antecedente favorable.

El cuadro de Old Trafford ha tenido negocios exitosos con el club español y Pogba podría sumarse a esta lista que la integran Cristiano Ronaldo, Beckham, Van Nistelrooy, Chicharito, Heinze y Di María, aunque de manera inversa.

DAVID BECKHAM

El ‘Golden Boy’ fue uno de los primeros ‘galácticos’ en el 2000 con Figo, Zidane y Ronaldo. La mala relación entre Ferguson y el inglés, permitió el traspaso por poco más de 30 millones. Su fichaje fue una explosión económica en lo que respecta a imagen. Eso sí, su epoca en tienda ‘merengue’ fue difícil y solo obtuvo una liga.

VAN NISTELROOY

Tras tener problemas con Cristiano, Ferguson decidió desprenderse del holandés y a sus 30 años partió a Real Madrid. En su primera temporada anotó 33 goles y fue decisivo en la conquista de la liga de Capello. Las lesiones frenaron su carrera y partió sin éxito.

HEINZE Y CHICHARITO

El defensa argentino arribó a Madrid en 2007 y reforzó el Madrid de Schuster que se quedó con la liga de la temporada 2007/2008. Fue parte de 26 partidos. El caso Chicharito se dio por un préstamo de última hora en la temporada 2014/2015 y tuvo poco protagonismo. Eso sí, el mexicano anotó el gol de la clasificación para las semifinales de la UEFA Champions League.

DI MARÍA

El paso del argentino en Real Madrid no tuvo un buen final. Di Maria fue parte de una gran temporada en la 2013/2014 y la cuestión económica no llegó a buenos términos. United apareció con una cantidad cercana a los 80 millones de dólares. Eso sí, el argentino no culminó bien en Inglaterra y partió a PSG.

