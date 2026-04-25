Resumen

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Eder Militao se perderá el Mundial 2026 por lesión.
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Eder Militao se perderá el Mundial 2026 por lesión.
  • Eder Militao se perderá el Mundial 2026 por lesión.
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    Eder Militao se perderá el Mundial 2026 por lesión.

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    Eder Militao se perderá el Mundial 2026 por lesión.

  • Rodrygo se perderá el Mundial 2026 por lesión.
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    Rodrygo se perderá el Mundial 2026 por lesión.

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    Rodrygo se perderá el Mundial 2026 por lesión.

  • Juan Foyth se perderá el Mundial 2026 por lesión.
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    Juan Foyth se perderá el Mundial 2026 por lesión.

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    Juan Foyth se perderá el Mundial 2026 por lesión.

  • Hugo Ekitiké se perderá el Mundial con Francia.
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    Hugo Ekitiké se perderá el Mundial con Francia.

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    Hugo Ekitiké se perderá el Mundial con Francia.

  • Serge Gnabry se perderá el Mundial tras lesionarse en el Bayern Múnich.
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    Serge Gnabry se perderá el Mundial tras lesionarse en el Bayern Múnich.

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    Serge Gnabry se perderá el Mundial tras lesionarse en el Bayern Múnich.

Por Redacción EC

El Mundial 2026 se acerca y, lejos de centrarse solo en lo futbolístico, varias selecciones viven con preocupación una auténtica “epidemia” de lesiones. A menos de dos meses del inicio, múltiples figuras han quedado descartadas o están en duda, producto de una temporada cargada de partidos que ha elevado el desgaste físico al límite. Roturas de ligamentos, lesiones musculares y problemas en el tendón de Aquiles se han convertido en los diagnósticos más recurrentes.

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