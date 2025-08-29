FUTV en vivo, transmite el partido de Saprissa vs. Liga Alajuelense por la Liga Promérica, desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.
FUTV en vivo, transmite el partido de Saprissa vs. Liga Alajuelense por la Liga Promérica, desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.
Redacción EC
Redacción EC

FUTV EN VIVO, mira el partido entre Saprissa vs. Liga Alajuelense en directo medirán fuerzas hoy, sábado 30 de agosto del 2025 por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Promérica en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. En Costa Rica, la transmisión del juego será por FUTV. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de FUTV Premium y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 21:00 (hora peruana) y 20:00 (hora costarricense). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO

Saprissa vs. Alajuelense en vivo, Liga Promerica: a qué hora juegan, canal que transmite y dónde ver
Saprissa vs. Liga Alajuelense en vivo se enfrentan por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga Promerica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC