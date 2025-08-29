FUTV EN VIVO , mira el partido entre Saprissa vs. Liga Alajuelense en directo medirán fuerzas hoy, sábado 30 de agosto del 2025 por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Promérica en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. En Costa Rica, la transmisión del juego será por FUTV. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de FUTV Premium y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 21:00 (hora peruana) y 20:00 (hora costarricense). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Saprissa vs. Liga Alajuelense en vivo se enfrentan por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga Promerica.