FUTV EN VIVO : es el canal que transmite el partido de Herediano vs. Saprissa por la fecha 9 de la Liga Promérica 2025 desde el estadio Carlos Alvarado. ¿Cómo ver FUTV EN VIVO? Para ver FUTV en vivo tienes 3 opciones: mediante señal abierta, cable o streaming. Si quieres verlo por televisión abierta podrás hacerlo a través de repetidoras UHF. Mediante cable, FUTV está disponible en cableoperadores del país, como Cabletica, Tigo, Telecable, Coopelesca, Cablevisión y otros. Por streaming, podrás mirarlo en la app oficial de FUTV.

