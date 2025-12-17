FUTV EN VIVO: ver transmisión del partido de Saprissa vs. LDA Alajuelense por la final del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. ¿Cómo ver FUTV ONLINE? Para ver FUTV en Costa Rica, necesitas contar con un operador de cable que tenga el canal en su parrilla, ya que transmite en exclusiva el fútbol nacional. También puedes acceder mediante su plataforma digital FUTV, disponible en web y aplicación móvil, usando una cuenta activa vinculada a tu proveedor. La señal está habilitada solo dentro del país, por lo que fuera de Costa Rica pueden existir restricciones de acceso.

