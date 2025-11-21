FUTV en vivo: es el canal que pasa Saprissa vs. Herediano por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025 desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. ¿Dónde ver FUTV EN VIVO? Para ver FUTV en Costa Rica, debes contar con un servicio de televisión por cable autorizado, ya que el canal no está disponible por señal abierta ni en plataformas de streaming gratuitas. FUTV forma parte de la oferta de operadores como Cabletica, Tigo, Claro y otras compañías de TV por suscripción. Además, algunas operadoras ofrecen acceso a FUTV mediante sus aplicaciones móviles o plataformas web, permitiendo ver los partidos en vivo desde dispositivos conectados a internet. Es importante tener una cuenta activa con el proveedor para acceder al contenido.
