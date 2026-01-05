Gabigol recibe amenazas de hincha de Santos durante su presentación: “Estás en deuda” | VIDEO

Gabigol vivió momento de tensión durante su presentación en Santos. El delantero, que llegó para ser el nuevo socio de Neymar, fue amenazado por trío de hinchas que se acercaron a la mesa para dejarle un mensaje picante.

Según medios brasileños, se trata de tres líderes de la barra Sangre Joven. Si bien uno de ellos le regaló una gorra, el otro le increpó delante de directivos y periodistas que estaban en la sala. "Estás en deuda con nosotros. Tú sabés cómo son las cosas”, se le escuchó decir.

El rostro de Gabigol cambió radicalmente y las cámaras captaron ese preciso instante. Luego, el jugador tomó la camiseta del Santos y posó para las fotos con una sonrisa que no ocultaba su malestar.

Porque el 9 brasileño firmó con el Santos y en plena firma cayó la barra brava y lo amenazó de muerte, “estás en deuda hace goles porque no salis”, los valores tradicionales pic.twitter.com/XOZxBmnOQc — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) January 5, 2026

Previo a lo ocurrido, el brasileño se había referido a Neymar y el objetivo de recuperarlo futbolísticamente para representar al ‘Scratch’ en la Copa del Mundo 2026.

“Queremos ayudar a Neymar, porque lo necesitamos en la Copa del Mundo. Es muy lindo poder compartir el vestuario y estar juntos de nuevo. Es mi ídolo y un amigo. Jugué con él en la Selección y siempre fuimos felices, dentro y fuera de la cancha”, comentó.