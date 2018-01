El delantero del Manchester City Gabriel Jesus podría volver a jugar en tres semanas tras ser atendido en España por la lesión que sufrió en una rodilla, dijo el viernes el entrenador Pep Guardiola.

El brasileño de 20 años, autor de ocho goles en la Liga Premier esta temporada, sufrió una lesión de ligamentos a fin de diciembre que hizo temer a su club que se ausentaría de las canchas por dos meses.

Pero tras un tratamiento en Barcelona, el entrenador del City se mostró confiado en que el brasileño pueda jugar en la ida de la serie contra Basilea por los octavos de final de la Champions League.

"Las cosas están bastante bien", dijo Guardiola en rueda de prensa sobre Gabriel Jesus. "Creo que en dos o tres semanas estará para jugar, con suerte para el partido con Basilea", agregó.

Así se retiró Gabriel Jesus tras su lesión en diciembre último. (Foto: AFP) Así se retiró Gabriel Jesus tras su lesión en diciembre último. (Foto: AFP)

El entrenador, en tanto, no quiso referirse a las especulaciones sobre la posible llegada del delantero chileno Alexis Sánchez al equipo.

"Entiendo completamente la pregunta, ustedes hacen su trabajo, pero yo estoy enfocado en Liverpool (...) Como entrenador hay muchas cosas en las que hay que enfocarse, y hay que elegir en lo que uno se enfoca", dijo Guardiola sobre el compromiso de su equipo el fin de semana.

"No me gustaría que mis jugadores vean en la TV o lean en los diarios al entrenador hablando de cosas que no son importantes", agregó.

Manchester City, que marcha puntero e invicto en la Liga Premier con una ventaja de 15 puntos sobre el segundo, tendrá un duro compromiso en su visita a Liverpool, que hace 14 partidos que no cae en casa contra el equipo celeste y le ha ganado los últimos cuatro duelos.



Reuters