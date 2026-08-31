Gabriel Jesus está a horas de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Barcelona. El delantero brasileño, de 29 años, llegó este lunes a la capital catalana procedente de Inglaterra y cumplió con uno de los primeros pasos antes de concretar su incorporación al conjunto azulgrana.

El atacante, que pertenece al Arsenal, pasó el reconocimiento médico y posteriormente se dirigió al Spotify Camp Nou, donde tuvo la oportunidad de presenciar el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano.

El brasileño estuvo acompañado por su familia en uno de los palcos del estadio, en una imagen que anticipa su inminente presentación como nuevo refuerzo del equipo dirigido por el conjunto catalán.

Gabriel Jesus está a horas de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Barcelona. Foto: Redes

Gabriel Jesus ya vivió su primer partido en el Camp Nou

Aunque todavía no ha sido presentado oficialmente, Gabriel Jesus ya tuvo su primer contacto con el estadio azulgrana como futuro futbolista del Barcelona.

El atacante siguió desde el palco el encuentro ante Rayo Vallecano y compartió este momento con sus familiares, mientras aguarda los últimos detalles para completar su incorporación.

Su presencia en el estadio se produjo pocas horas después de su llegada a Barcelona y tras superar la revisión médica correspondiente.

¡GABRIEL JESUS PRESENTE EN EL CAMP NOU! El brasileño, que está próximo a ser anunciado como nuevo refuerzo del Barcelona, viendo a su nuevo equipo ante Rayo Vallecano.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DQUp8vc7sj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026

¿Cuándo será presentado Gabriel Jesus por Barcelona?

De acuerdo con la previsión del club, Gabriel Jesus firmará este martes su nuevo contrato con el Barcelona.

El vínculo será hasta 2028, aunque incluirá una opción para extenderlo por una temporada adicional. Posteriormente, el delantero brasileño será presentado oficialmente en las oficinas del Spotify Camp Nou.

De esta manera, el futbolista que llega procedente del Arsenal está cada vez más cerca de iniciar oficialmente una nueva etapa en su carrera.

VIDEO RECOMENDADO