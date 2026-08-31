Gabriel Jesus, a un paso del Barcelona: pasó revisión médica y presenció el duelo ante Rayo Vallecano. Foto: @SC_ESPN
Gabriel Jesus, a un paso del Barcelona: pasó revisión médica y presenció el duelo ante Rayo Vallecano. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Gabriel Jesus está a horas de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Barcelona. El delantero brasileño, de 29 años, llegó este lunes a la capital catalana procedente de Inglaterra y cumplió con uno de los primeros pasos antes de concretar su incorporación al conjunto azulgrana.

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