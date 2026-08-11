El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi fue detenido este lunes en Estambul en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía General de Bakırköy por la “presunta difusión pública de información engañosa”.

El caso está relacionado con sus informaciones sobre un supuesto acuerdo entre Galatasaray y Jamal Musiala, una operación que el club turco negó públicamente.

Terzi sostuvo que el conjunto de Estambul había cerrado el fichaje del futbolista y mantuvo su versión pese al desmentido de la institución.

Detienen a periodista en Turquía tras revelar supuesto fichaje de Musiala por Galatasaray. Foto: @doganburak29

Galatasaray negó el supuesto acuerdo por Musiala

El Galatasaray cuestionó la reiteración de las informaciones difundidas por Terzi y señaló que estas podían contribuir a generar desinformación entre la opinión pública.

La controversia aumentó porque el periodista no se retractó después de que el club negara que existiera un acuerdo por Musiala.

Terzi, por el contrario, defendió la información publicada y aseguró que contaba con fuentes diferentes que apuntaban a una posible llegada del jugador a la concentración del conjunto turco.

“Seguía confiando plenamente en mi información”

El periodista explicó que incluso era consciente de que el Galatasaray podía negar públicamente la operación. Pese a ello, decidió mantener su versión y aseguró que confiaba plenamente en las fuentes que le habían proporcionado la información.

Terzi llegó incluso a poner su propia reputación como aval de lo que había publicado, aumentando la repercusión del caso en Turquía.

Posteriormente, durante el desarrollo de la investigación, el periodista señaló a Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo, como la persona que presuntamente le habría proporcionado información sobre el supuesto movimiento relacionado con Musiala.

#ÖZELHABER

Gazeteci Burhan Can Terzi, Bakırköy Başsavcılığı'ndaki ifadesi sonrası yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. pic.twitter.com/KrSdSgYaUt — Burak Doğan (@doganburak29) August 10, 2026

Las autoridades turcas trasladaron al periodista a dependencias policiales para que prestara declaración dentro de las diligencias abiertas por la Fiscalía General de Bakırköy. Después de brindar su declaración, Burhan Can Terzi quedó en libertad.

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