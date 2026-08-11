Jamal Musiala es uno de los mayores talentos que tiene Alemania. (Foto: Getty Images)
Jamal Musiala es uno de los mayores talentos que tiene Alemania. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi fue detenido este lunes en Estambul en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía General de Bakırköy por la “presunta difusión pública de información engañosa”.

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