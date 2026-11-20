La final de la Copa Sudamericana no es el único motivo por el que Atlético Mineiro se ha robado las miradas en Barranquilla. Galo Doido, la popular mascota del conjunto brasileño, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la ciudad colombiana gracias a una iniciativa solidaria que incluye visitas a colegios, barrios vulnerables y actividades recreativas con niños.

En medio de sus recorridos, el simpático gallo protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención: cobró un penal, engañó al arquero y colocó el balón directamente en el ángulo. La ejecución sorprendió a los pequeños que observaban la jugada y provocó una celebración colectiva alrededor de la mascota.

El momento se produjo durante una de sus actividades en una cancha de fútbol de Barranquilla, donde Galo Doido compartió con niños y demostró que también tiene habilidades para definir desde los doce pasos.

La visita de la mascota forma parte de una iniciativa impulsada por la Fundación Atlético Mineiro, que busca acercar al club brasileño a las comunidades de Barranquilla durante su estadía por la final continental.

Galo Doido ha visitado diferentes sectores de la ciudad, entre ellos El Bosque y Caribe Verde, además de instituciones educativas y organizaciones sociales. También estuvo en la Fundación Pies Descalzos, iniciativa creada por la cantante colombiana Shakira.

La mascota del Mineiro sigue recorriendo colegios en Barranquilla en la previa de la final de Sudamericana. En uno, cobró un penal y la clavó al ángulo engañando al portero. Todos fueron a celebrar con él. Te amamos, Galo Doido https://t.co/o4mL6w70SX — Juez Central (@Juezcentral) November 20, 2026

Durante estas actividades, el personaje compartió con los menores, participó en juegos, bailó, se tomó fotografías y entregó regalos. La campaña también incluyó la distribución de cerca de 1.000 camisetas infantiles del equipo brasileño.

Atlético Mineiro enfrentará a Boca Juniors por la Copa Sudamericana

Mientras Galo Doido continúa conquistando a los niños de Barranquilla, el plantel brasileño ultima detalles para uno de los encuentros más importantes de su temporada.

Galo Doido se roba las miradas en Barranquilla: visitó colegios y anotó un espectacular penal. Foto: Instagram

Atlético Mineiro enfrentará a Boca Juniors este sábado 21 de noviembre, en la final única de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El conjunto brasileño buscará conquistar el título continental frente al equipo argentino, en una definición que concentrará la atención de los aficionados sudamericanos.

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