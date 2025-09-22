Balón de Oro 2025
Ronaldinho será el encargado de nombrar al Balón de Oro 2025.
Puestos del 10 al 3.
Here are the ranking from 10 to 3 for the 2025 Women's Ballon d'Or!#ballondor pic.twitter.com/VkRDHmJqEy— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Andrés Iniesta será el encargado de nombrar al ganador y ganadora del Balón de Oro.
Xana Fundación gana el Trofeo Sócrates, que reconoce la labor social y humanitaria.
The powerful words of H.S.H. Princess Charlene's speech at the Sócrates Award.#Prixsocrates with @peaceandsport #ballondor pic.twitter.com/7mvwqDqkdP— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
¡PSG ES EL CLUB DEL AÑO 2025!
Paris-SG is the Men Club of The Year!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Congrats @PSG_inside ??????#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/M6vOOj8zRw
ARSENAL ES EL CLUB FEMENINO DEL AÑO 2025
Arsenal Women is the 2025 Women Club of The Year!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Congrats, @ArsenalWFC! ?? #clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/GoRlk4ha2W
Ewa Pajor y Viktor Gyökeres ganan el Trofeo Gerd Müller.
Ewa Pajor & Viktor Gyökeres are our Gerd Muller Trophy winners ??????#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/exXgcJ0FHt— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Sarina Wiegman es la mejor entrenadora del fútbol femenino.
Sarina Wiegman from @Lionesses is the women's Johan Cruyff Trophy winner!#ballondor pic.twitter.com/vQKWpntnDg— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
¡Vicky López del FC Barcelona gana el Trofeo Kopa Femenino!
¡LAMINE YAMAL GANÓ EL TROFEO KOPA!
El delantero español es el mejor jugador menor de 21 años. El año pasado también ganó este importante trofeo.
¡INICIÓ LA GALA!
Puestos del 15 al 11.
Puestos del 20 al 16. Vinícius Jr., quien el año pasado fuera el gran favorito, ocupa la decimosexta posición.
La ceremonia del Balón de Oro se llevará a cabo en el teatro Chatelet de París.
Uncensored version coming soon... ????#ballondor pic.twitter.com/mkl96W1kZs— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
De confirmarse los pronósticos, Dembélé sería el sexto futbolista francés en lograr el Balón de oro, tres años después de Karim Benzema, que lo logró en la primera edición en que el premio se entregó teniendo en cuenta una temporada deportiva y no el año natural como había ocurrido hasta entonces.
El favorito, según las apuestas, es Dembélé, que la temporada pasada, tras la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, se erigió en el líder de un París SG que ganó todos los títulos posibles, salvo el novedoso Mundial de Clubes, donde el Chelsea dejó al club parisino sin una temporada perfecta.
Nominados al Balón de Oro
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Declan Rice (Arsenal)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Pedri (Barcelona)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Denzel Dumfries (Inter Milán)
- Lautaro Martínez (Inter Milán)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Désiré Doué (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
- Joao Neves (PSG)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Erling Haaland (Man City)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Vinicius Jr. (Real Madrid)
Dónde ver transmisión del Balón de Oro
- En Argentina lo pasa: TNT Sports, DGO, Flow o Telecentro Play
- En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+
- En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+
- En Chile lo pasa: Claro Sports
- En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+
- En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+
- En Perú lo pasa: ESPN, Disney+
- En Brasil lo pasa: TNT Sports
- En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+
- En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+
- En México lo pasa: TUDN, VIX y Canal 9.
- En Estados Unidos lo pasa: CBS Sports Golazo Network, Paramount +
- En España lo televisa: Movistar Plus +
- México: 1:00 p.m.
- Ecuador: 2:00 p.m.
- Colombia: 2:00 p.m.
- Perú: 2:00 p.m.
- Bolivia: 3:00 p.m.
- Venezuela: 3:00 p.m.
- Chile: 4:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
- Paraguay: 4:00 p.m.
- Uruguay: 4:00 p.m.
- Brasil: 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
Unas horas más tarde se anunciará el nombre del futbolista que sucederá en el palmarés al español Rodri Hernández, ganador el Balón de Oro masculino en 2024, un premio en base a las puntuaciones que dan un centenar de periodistas deportivos de todo el mundo.
Esta tarde jugadores y personalidades del mundo del fútbol desfilarán por la alfombra roja en el Teatro del Châtelet, escenario en los últimos años de la gala del Balón de Oro, ante multitud de cámaras de televisión y fotógrafos.
Tras una temporada excepcional, coronada por la Champions League, el delantero del PSG Ousmane Dembelé aparece como el gran favorito al Balón de Oro que se entregará este lunes en París, y solo el joven prodigio español Lamine Yamal parece disputar al francés el prestigioso premio.
¡Bienvenidos, amigos de El Comercio!
Aquí inicia la cobertura de la gala del Balón de Oro 2025. Se entregarán un total de once premios. Acompáñanos a conocer a los ganadores.
Aquí culmina la cobertura del Balón de Oro 2025. Hasta una nueva oportunidad.