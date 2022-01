Conforme a los criterios de Saber más

Gareth Bale llegó al Real Madrid en el 2013 sin saber que su carrera se iría en picada. Lo que comenzó como un sueño está terminando en pesadilla. Faltan pocos meses para que el futbolista finalice su vínculo con el equipo blanco donde, tras su renovación en el 2016, no la pasó nada bien. El galés quedó fuera la Supercopa de España en Arabia Saudí y estaría analizando un anticipado retiro.

En el Real Madrid había mucho entusiasmo en ver crecer a Gareth Bale. Era el proyecto de Florentino Pérez. Llegó en el 2013 firmando un contrato hasta el 2019. En el 2016, luego de conseguir dos Champions League, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa y un Mundial de clubes, el equipo español decidió extender ese vínculo hasta el 2022.

Ese fue un mal negocio para el Real Madrid. Gareth Bale con la extensión de su contrato se convertía en el jugador mejor pagado del club. Pasó a ganar 14 millones de euros por temporada. Tras la firma, el nivel del atacante comenzó a caer.

En vez de ser un ambicioso proyecto, se convirtió en un dolor de cabeza. Gareth Bale se la pasó lesionado. En plena recuperación se iba a jugar golf. No quería irse a préstamo a otro club. La gota que rebalsó el vaso es que se negó a bajarse el sueldo en el peor momento de la pandemia.

Luego de varios mercados de fichajes sin acceder a irse, Gareth Bale decidió marcharse a préstamos al Tottenham Hotspur. Sin embargo, tampoco le fue bien. Los Spurs no hicieron ningún esfuerzo por quedarse con el galés. Entonces tuvo que regresar al Real Madrid esta temporada.

El conjunto blanco buscó por todos lados una salida de Bale. Al menos para recuperar la inversión que se hizo por el jugador, pero no llegaron ofertas y el galés no tenía pensado macharse.

-LESIONES-

Carlo Ancelotti aceptó la continuidad de Bale. Pero cuando todo marchaba con bien, otra vez las lesiones frenaban el avance del jugador. En lo que va de la temporada, Gareth solo ha jugado 3 partidos y marcó un gol. No pisa el campo vestido de blanco desde el 28 de agosto del 2021.

Antes del partido ante el Valencia por LaLiga, se dijo que Gareth Bale ya estaba recuperado; sin embargo, Ancelotti salió a desmentir esa noticia. Es más, anunció que el galés padecía de una lesión que no lo dejaba tranquilo.

Gareth Bale se perderá la Supercopa con Real Madrid. (Foto: EFE)

“Tiene un problema en la espalda, que la tiene un poco cargada. No se encuentra bien, no puede empujar al cien por cien. Y hasta entonces no se le puede utilizar”, dijo Ancelotti quien por esta razón lo dejó fuera de la lista de 24 futbolistas para disputar la Supercopa de España.

No es feliz, Gareth Bale en el Real Madrid. Nunca logró acomodarse en España. No aprendió el idioma. Las lesiones no lo dejan tranquilo y las constantes críticas de los medios lo hacen explotar. Hoy es el punto de todas las críticas.

A eso hay que agregarle que Bale ha pedido al Real Madrid que sus informes médicos no sean públicos . Esto para que no le caiga más críticas cuando juega con su selección. Y es que el atacante siempre está presente con su país a pesar de tener molestias físicas.

Gareth Bale las lesiones de Gareth Bale. (Foto: BESOCCER).

-RETIRO O SEGUNDA-

Gareth Bale ya tenía decidido retirarse del fútbol. Sin embargo, aún tiene el deseo de jugar. Pero no con el Real Madrid, sino con la selección de Gales. El atacante buscará la clasificación a Qatar 2022 en el repechaje donde tendrá que vencer a Austria y luego al ganador de Escocia vs. Ucrania.

Si Gales logra clasificar al Mundial Qatar 2022, Gareth Bale aplazará su retiro. Según Sky Sports, el atacante podría continuar su carrera en un equipo de la segunda división de Gales. Esto solo para estar en forma y activo de cara a la Copa del Mundo.

De no lograr la clasificación, Gareth Bale le pondrá punto final a su carrera. No tiene pensado irse a una liga exótica. Lo que sí quiere es terminar los casi 6 meses que le quedan de contrato con el Real Madrid. No se irá en este mercado de fichajes.

Gareth Bale se pierde la Supercopa con Real Madrid. (Foto: AFP)

