La novela entre Real Madrid y Gareth Bale continúa. El equipo blanco no quiere contar más con el galés, por ello, se encuentra en la búsqueda de un nuevo destino para él. Totteham, club entrenado por José Mourinho, es la primera opción en la lista.

‘Mou’ no quiso hablar sobre un posible fichaje de Gareth Bale por el conjunto inglés, pero insistió en su gusto por el jugador galés.

“Bale es un jugador del Real Madrid y no hago comentarios sobre jugadores de otros equipos”, dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de previa de Europa League.

“No, no es mi trabajo contactar con agentes y no quiero hablar de ello, porque no son jugadores de mi equipo”, respondió cuando fue preguntado sobre si el Tottenham se ha puesto en contacto con los agentes de Bale.

“Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe”, contó ‘Mou’.

Sin embargo, más adelante, el luso dejó algunas pistas sobre lo que sería tener a Bale en su equipo y cómo lograría que encaje. También criticó que la temporada haya empezado con el mercado de fichajes abierto.

“Un equipo es como un puzzle, y, cuando llega un nuevo fichaje para completarlo, es muy bueno para el conjunto. Quedan tres semanas de mercado abierto en ambas direcciones, y en el fútbol siempre tienes que estar preparado para que pase algo. Vamos a ver qué pasa con nosotros”, apuntó.

