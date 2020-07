Gareth Bale no deja de generar polémica en Real Madrid. El galés ha celebrado, como ninguno, el título 34 de LaLiga y pese a que de Zinedine Zidane lo ha relegado permanentemente a la banca de suplentes. Esta situación no ha quebrantado al delantero quien parece estar decidido a culminar su contrato en la Casa Blanca, según palabras de su representante.

Jonathan Barnett, representante de Gareth Bale ha tenido una charla con la BBC de Londres y ha hecho saber la postura de su representado de cara a la próxima temporada. “Está feliz en el Real Madrid y con la idea de estar dos años más. Gareth no busca sobrevivir a Zinedine Zidane quien ha tenido mucho éxito. No hay odio. Zidane simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena todos los días y entrena bien”, contó el empresario.

El interés de Gareth Bale es no perder el sueldo de casi 20 millones de dólares anuales que firmó el 2016 y que culminaría en 2022. Este sería uno de los sueldos más altos de la platilla y según la revista Forbes el delantero está dentro de los 70 deportistas más rentables del 2020, pese que no es tomado en cuenta como titular.

Con 31 años, ofertas no le han faltado al británico, quien en su momento ha descartado ofertas importantes de la MLS y de la Superliga China. Pese a la relación distante con Zinedine Zidane, su trato dentro del vestuario con le resto de la plantilla es algo que lo tiene cómodo . “Gareth Bale es uno de los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo. Es una gran pérdida que no esté en el equipo del Real Madrid en este momento, pero no se irá”, agregó su agente.

Con 15 títulos ganados desde que llegó Real Madrid (2013) el gales apuesta por convencer a Zinedine Zidane para tener un espacio de cara a la Champions League donde el jugador ha demostrado su verdadera eficacia. El goleador no ha salido al campo como titular desde el 24 de junio en un partido frente al Mallorca.

