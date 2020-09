La relación amor-odio entre Gareth Bale y Real Madrid está en sus últimas horas. Tras constantes indirectas y reuniones para llegar a un acuerdo de salida, el delantero tendría las maletas listas para viajar a Inglaterra y firmar por el Tottenham. Sin lugar en el equipo de Zinedine Zidane ni la aprobación del presidente Florentino Pérez, el galés pone punto final a su paso por la Casa Blanca. El programa ‘Los Jugones’ apunta que Bale se despidió de sus compañeros tras los entrenamientos del Real Madrid en Valdebebas.

El delantero trabajó en el interior de la ciudad deportiva, tras ello se reunió con la plantilla merengue y todo apunta a que fue su último día como madridista. La prensa española asegura que Bale viajará esta misma noche a Inglaterra donde lo esperan para ultimar detalles de su contratación para la siguiente temporada en el Tottenham.

Al finalizar la temporada 2019-2020, la continuidad de Gareth Bale ya no era tema de discusión, pues Zinedine Zidane habría informado a Florentino Pérez que no contaría con el galés. Sin embargo, la cesión o disolución de su contrato y el tema económico dilataron su salida. Es ahí donde el presidente del Real Madrid aceleró la desvinculación del atacante haciéndole saber que “Zidane ya expresó al club que con él no jugaría ni un minuto más y la decisión estaba tomada”.

Rumbo a la Premier League

En las últimas horas el tema Bale dio mucho de qué hablar, pues ‘The Independent’ apunta a que el Tottenham habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid para dividir el salario del atacante. Su ficha equivale a unos 15 millones de euros, aún se desconoce cuánto asumirá cada club, se habla de una división por partes iguales.

Gareth Bale regresa al Tottenham tras seis temporadas en el Real Madrid. El galés brilló en los ‘Spurs’ y la Premier League entre el 2007 y 2013. Jugó 203 partidos y convirtió 55 goles, sin lugar a dudas su mejor versión.

