Solo la prepotencia de Gareth Bale puede lograr que el hincha del Real Madrid lo baje del Olimpo de los mejores extranjeros que pasaron por el club. Es increíble que donde hubo un amor real, hoy solo brote un odio recalcitrante. Es inimaginable sospechar que cuatro Champions League no sean un paraiso veraniego y, por lo contrario, se estén volcando en una Siberia invernal. Al galés nadie le arrancará del palmarés su época dorada en el club merengue, ni siquiera él y la guerra pública que inició amenazando con irse del Santiago Bernabéu de forma prepotente y dando un portazo. El fin de esta relación de éxito, parece condenar a otro fracaso dirigencial en Chamartín.

Casi a la misma hora que hoy el Real Madrid suspendía su partido amistoso contra el Rayo Vallecano de Luis Advíncula, por un posible contagio en el club de Vallecas, los medios españoles reportaron un nuevo episodio en la novela de Bale en el Madrid: regresó golpeado a la pretemporada en Valdebebas tras jugar son su selección en la UEFA Nations League. La noticia no tuviera mayor repercusión sino significase que una posible lesión podría alargar el tema de su inminente salida del plantel.

El galés no quiere no seguir en el Madrid, y Zinedine Zidane no quiere contar con él. Lo más sencillo sería que la primera oferta por él desde algún club fuera de LaLiga Santander sea atendida por la dirigencia de Florentino Pérez, sin embargo, hay más de una piedra en el camino para que su salida se concrete, comenzando por su altísimo sueldo y porque si está lesionado ningún club buscará contratarlo.

Zinedine Zidane reveló que Gareth Bale se 'borró' del Real Madrid vs Manchester City (R. Madrid TV)

En el 2013, el Real Madrid rompió la valla de los 100 millones de euros para contratar al extremo derecho del Tottenham. Un movida que sirvió para consolidar el ataque de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, y que decantó en la gloria europea de ganar cuatro veces la ‘Orejona’. El eclipse de esta era comenzó con la partida del portugués en 2018, y ha tenido el verano europeo anterior su pico más alto con Gareth Bale gritando a todos los vientos que quería marcharse a otro equipo.

De los 101 millones de euros, según Transfermarkt, que pagaron los blancos por Bale, ahora su valor de mercado en dicho portal web está tasado en apenas 28 millones de euros. Con este precio, Tottenham y Manchester United, de la Premier League, están dispuestos a poner sobre la mesa el monto y llevárselo a sus filas.

Cuando hubo amor...

En los 249 partidos vestido con la camiseta del Real Madrid, Gareth ha marcado un total de 105 goles, lo que otorga un promedio goleador de 0.42 tantos por duelo jugado. Su mejor temporada fue la primera en el Bernabéu (2013-2014) con 44 cotejos y 22 goles, los que ayudaron a conseguir la Copa del Rey frente al Barcelona y la Champions League ante el Atlético de Madrid en un empate en la prórroga que se rompió con gol del galés.

Del 2013 al 2018, Gareth Bale jugó 160 partidos al lado de Cristiano Ronaldo. El galés consiguió marcar 64 goles al costado del portugués, que por su cuenta alcanzó 175 tantos junto a su compañero. Los duelos se dividen en 108 victorias, 29 empates y 23 derrotas.

La sorprendente reestructuración que planea el Real Madrid en su plantilla de jugadores

Por otro lado, desde su llegada al Bernabéu hasta la actualidad, ha compartido el campo junto a Karim Benzema en 2018 partidos con 140 victorias, 43 empates y 35 derrotas. En cuanto a goles, Bale suma 90 tantos junto al fracés, que ha conseguido 103 dianas en el ataque al lado del galés.

Si se va en este mercado de pases del Real Madrid, Gareth Bale cerrará su etapa con 16 títulos: dos Liga españolas, una Copa del Rey, dos Supercopa de España, cuatro Champions League, tres Supercopa UEFA y cuatro Mundiales de Clubes.

Ahora que no queda nada...

Su peor campaña la acaba de cumplir en la temporada 2019-2020. Iniciando porque en último momento del mercado de fichajes a mediados del 2019, el Real Madrid rechazó una oferta del fútbol de China por el jugador. En la previa a su desastroso desempeño con 3 goles en 20 partidos, Zidane declaró que el galés tenía la puerta de salida abierta y que “cuanto antes se fuera”, sería mejor.

No sucedió, y lo que vieron los hinchas del Real Madrid roza lo indescifrable. Bale jugando golf mientras el equipo peleaba en LaLiga, Bale bostezando en los partidos que jugaba su equipo, Zidane ignorando al jugador y dejándolo fuera del partido contra el Manchester City en los octavos de final de la Champions League.

Bale juega al gol en la previa del Real Madrid vs. Manchester City. ('El Chiringuito')

“Intenté irme el año pasado y en el ultimo segundo se rompió todo y no se materializó. Es una pregunta para el club, quiero jugar al fútbol, yo no lo puedo controlar, tengo un contrato”, afirmó la semana pasada. Es cierto, el galés podría irse mañana del Real Madrid o tendrán que sufrirlo por dos temporadas más, ya que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022.

El primer jugador que costó más de 100 millones de euros, hoy vale poco o nada para el Real Madrid. Una de las dificultades para que se marche del club es su costoso sueldo: 15 millones de euros al año. A donde vaya, el galés pretende no bajar sus condiciones económicas, y aprovechar sus 31 años para tener el último envión en su carrera. Un destino que estará a miles de kilómetros del Bernabéu.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Aldair Fuentes fue presentado por Fuenlabrada