Argentina e Inglaterra lucharán el miércoles en Atlanta por el pase a la final del Mundial 2026. Será una nueva batalla entre enconados adversarios, que protagonizan una de las mayores rivalidades del fútbol.

Gary Lineker, leyenda de ‘Los Tres Leones’ que vivió el mítico duelo ante Diego Maradona en 1986, prendió las alarmas en su país al nombrar a las Islas Malvinas en un podcast.

Las críticas no tardaron en llegar, pues Lineker llamó al territorio en disputa como ‘Malvinas’ cuando en Inglaterra se les nombra como ‘Falklands’.

“Inglaterra podría enfrentarse a Argentina en una semifinal, nos estamos adelantando un poco. Pero hay muchas historias entre nuestras naciones, ¿no?”, indicó.

“¿Acaso no hace tanto tiempo que nuestros dos países estuvieron en guerra con las Falklands o las Malvinas, o incluso antes?”, apuntó.

Esta declaración reavivó las tensiones y la reprobación sobre el exfutbolista no tardaron en llegar.