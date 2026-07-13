Gary Lineker
Gary Lineker
Por Redacción EC

Argentina e Inglaterra lucharán el miércoles en Atlanta por el pase a la final del Mundial 2026. Será una nueva batalla entre enconados adversarios, que protagonizan una de las mayores rivalidades del fútbol.

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