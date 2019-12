Gary Medel se descontroló en pleno encuentro entre Lecce vs. Bologna, por la Serie A. El futbolista chileno protagonizó una pelea con su propio técnico, el exfutbolista Siniša Mihajlović.

El Bologna igualaba con el Lecce y cuando transcurrían los 41′ minutos, Gary Medel recibió una dura infracción de Panagiotis Tachtsidis. A pesar de que el silbante sancionó la falta, el ‘Pitbull’ atacó a todos.

Ni bien se puso de pie, empujó a su rival muy cerca del lugar donde se encontraba el entrenador del Bologna. Segundos más tarde, su cólera se extendió y tuvo fuertes roces con Mihajlović, quien también respondió a la agresión.

La prensa italiana no tardó de informar lo acontecido. “Bologna ataca y merece la ventaja: mientras tanto, Medel recoge un túnel de Tatchsidis y en la siguiente acción, por una falta recibida, se pone nervioso y reacciona. Mihajlović entra al campo y le dice algo con mala cara y se lo lleva (mientras trata de quitarle al griego), todo mientras Medel está furioso e incluso responde mal al técnico serbio. Eso no lo toma bien: se vuelve hacia el banco y pide cambiarlo, solo que el sustituto no está listo”, resaltó La Gazzetta dello Sport.

A pesar del fuerte encontronazo, el asistente técnico de Siniša Mihajlović le puso paños fríos a la situación. “Son dos personas que viven el partido con mucha adrenalina y fue sólo eso. De hecho, nos sirvió para jugar con mayor determinación”, dijo Emilio De Leo.