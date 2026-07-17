Las declaraciones de Gary Neville tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 han generado fuerte polémica, especialmente por su contundente respuesta dirigida a los defensores de la ‘Albiceleste’. Lejos de retroceder, el exjugador inglés reafirmó sus críticas y dejó una frase que encendió el debate: la selección depende directamente de Lionel Messi.

Luego de la victoria argentina ante Inglaterra, Neville no solo sostuvo sus comentarios previos, sino que fue más allá al minimizar el rol de la defensa. El exManchester United aseguró que Cristian Romero y Lisandro Martínez “regalan goles” y remarcó un dato clave: Argentina recibió seis tantos en partidos de eliminación directa.

Pero lo más fuerte llegó en su reflexión sobre el impacto de Messi: “Si no tuvieran a Lionel Messi… deberían abrazarlo cada minuto de cada día”.

Con esta frase, Neville dejó claro que, para él, el verdadero responsable del éxito argentino no es el sistema ni la defensa, sino el genio del capitán.

“Messi los sacó del pozo”, la frase que resume su postura

El exlateral inglés insistió en que el nivel de la zaga central no está a la altura de una selección finalista y que, sin la intervención de Messi, el destino habría sido distinto. Según su análisis, el astro argentino es quien “los saca del pozo” en los momentos decisivos.

Incluso, Neville fue más directo al señalar que Argentina no ganó por sus defensores, sino por “su gran jugador”, a quien considera posiblemente el mejor de todos los tiempos.

Polémica instalada en la previa de la final

Las palabras del inglés no pasaron desapercibidas en el entorno argentino. De hecho, los propios jugadores reconocieron que las críticas sirvieron como motivación antes del duelo ante Inglaterra.

Sin embargo, lejos de apagar la polémica, Neville decidió mantener su postura incluso después del resultado, alimentando el debate sobre si Argentina es un equipo sólido o uno sostenido por la brillantez individual de Messi.