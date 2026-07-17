Gary Neville reavivó la polémica al afirmar que Argentina depende de Lionel Messi y cuestionar su defensa en plena previa de la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Gary Neville reavivó la polémica al afirmar que Argentina depende de Lionel Messi y cuestionar su defensa en plena previa de la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Las declaraciones de Gary Neville tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 han generado fuerte polémica, especialmente por su contundente respuesta dirigida a los defensores de la ‘Albiceleste’. Lejos de retroceder, el exjugador inglés reafirmó sus críticas y dejó una frase que encendió el debate: la selección depende directamente de Lionel Messi.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.