Gaspar Gentile, pese a no ser titular en Alianza Lima, fue una de las figuras del triunfo blanquiazul en Matute sobre Gremio de Porto Alegre 2-0, en el duelo de ida del repechaje por Copa Sudamericana.

Incluso, en su partido de debut, tuvo la oportunidad de anotar y celebrar su primer gol con el club que apostó por él para la segunda parte de la temporada.

“Muy contento, muy feliz. Estaba muy ilusionado, tenía muchas ganas que me toque debutar y me tocó. Por suerte me tocó entrar, ayudar al equipo con un gol”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Una lástima que no pudimos terminar con un gol más porque tuvimos muchas chances”, añadió Gentile.

En la misma línea que el entrenador Néstor Gorosito, el atacante argentino pidió mesura para lo que se viene, pues enfrentarán a un rival herido y de jerarquía.

“Creo que dimos un pasito, pero falta un montón. Falta lo más difícil”, finalizó.

El partido de vuelta se jugará en Porto Alegre el próximo miércoles 23 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El ganador de la llave jugará los octavos de final del torneo.

