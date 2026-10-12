Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona, generó polémica tras lanzar duras críticas contra Lionel Messi por la falta de una despedida oficial ante los hinchas del club catalán. El exdirigente consideró que el astro argentino debería regresar al Camp Nou para recibir el reconocimiento de la afición, independientemente de quién ocupe la presidencia de la institución.

Durante su participación en el pódcast ‘Solo para Culés TV’, Gaspart expresó su malestar por la situación y dejó un mensaje contundente para el campeón del mundo. “El Barca está por encima suyo, que vaya con cuidado”, manifestó al referirse al futbolista, a quien reconoció como uno de los mejores de la historia del fútbol.

“¿Quién se ha creído?”, añadió el exdirigente, en alusión a la posibilidad de que la presencia de Messi en un eventual homenaje esté condicionada por la permanencia de Joan Laporta al frente del club.

Joan Gaspart exige una despedida de Messi en Barcelona

Gaspart sostuvo que Messi todavía tiene pendiente despedirse de los seguidores del Barcelona, equipo en el que construyó gran parte de su carrera profesional y con el que conquistó numerosos títulos. Para el expresidente, el argentino debería aceptar una invitación para homenajearlo sin importar quién dirija la institución.

“Llegará un día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no ponga ni la más mínima pega en venir al Barça a despedirse de la afición”, afirmó durante la conversación.

El exmandatario también cuestionó que un eventual reencuentro con el club pudiera depender de la presencia de Laporta. En ese escenario, aseguró que no participaría en el homenaje si Messi decidiera acudir únicamente cuando el actual presidente ya no estuviera en el cargo.

“Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barca”, insistió Gaspart, quien dirigió la entidad entre 2000 y 2003.

El respaldo de Gaspart a Messi, pese a las críticas

Pese a la dureza de sus declaraciones, el expresidente azulgrana reconoció la importancia de Messi en la historia del fútbol y recordó que estuvo al frente del Barcelona cuando el argentino llegó a la institución con apenas 13 años.

“Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente del Barca”, explicó Gaspart, antes de reiterar que el club está por encima de cualquier futbolista.

Asimismo, sostuvo que parte de la grandeza deportiva del delantero se construyó durante su etapa en el equipo catalán. “Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte por el Barca”, señaló.

Gaspart también relató una anécdota familiar relacionada con la popularidad de Lamine Yamal. Según contó, al preguntar a sus bisnietos qué nombre preferían en una camiseta del Barcelona, estos se inclinaron por el joven atacante español antes que por Messi.