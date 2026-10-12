Por Redacción EC

Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona, generó polémica tras lanzar duras críticas contra Lionel Messi por la falta de una despedida oficial ante los hinchas del club catalán. El exdirigente consideró que el astro argentino debería regresar al Camp Nou para recibir el reconocimiento de la afición, independientemente de quién ocupe la presidencia de la institución.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.