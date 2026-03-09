El periodista argentino Gastón Edul será uno de los protagonistas de La Velada del Año 6, el popular evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos que reúne a creadores de contenido, periodistas y celebridades en combates sobre el ring.

Edul, reconocido por cubrir a la selección argentina y por su cercanía con Lionel Messi, participará en uno de los combates del espectáculo que cada año reúne a millones de espectadores a través de plataformas digitales como Twitch y YouTube.

Su rival será el periodista español Edu Aguirre, integrante del programa deportivo El Chiringuito, en un enfrentamiento que ha generado gran expectativa entre los seguidores del evento y del fútbol.

La sexta edición de La Velada del Año se celebrará el 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde se disputarán varios combates y se presentarán artistas invitados en uno de los eventos más vistos del streaming a nivel mundial.