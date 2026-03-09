Por Redacción EC

El periodista argentino Gastón Edul será uno de los protagonistas de La Velada del Año 6, el popular evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos que reúne a creadores de contenido, periodistas y celebridades en combates sobre el ring.

Edul, reconocido por cubrir a la selección argentina y por su cercanía con Lionel Messi, participará en uno de los combates del espectáculo que cada año reúne a millones de espectadores a través de plataformas digitales como Twitch y YouTube.

Su rival será el periodista español Edu Aguirre, integrante del programa deportivo El Chiringuito, en un enfrentamiento que ha generado gran expectativa entre los seguidores del evento y del fútbol.

La sexta edición de La Velada del Año se celebrará el 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde se disputarán varios combates y se presentarán artistas invitados en uno de los eventos más vistos del streaming a nivel mundial.

